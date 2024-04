Una policía más pero con mayor responsabilidad

Desde niña le apasionó la labor policial y al llegar a la mayoría de edad hizo las oposiciones. Guacimara Ojeda entró a la Policía Local de Maspalomas con 19 años, y lleva ya 25 años en el cuerpo.

«No soy machista ni feminista, tan solo soy una luchadora que trabajo por mi Policía Local y por los ciudadanos; no hay que tener miedos, las mujeres policías no debemos vernos como una mujer, sino como una policía más entre nuestros compañeros». Son palabras de Guacimara Ojeda Lorenzo, agente del cuerpo municipal de Maspalomas que el pasado miércoles se convirtió en la primera mujer en acceder al cargo de oficial. «Lo asumo con mucha responsabilidad porque me gusta ayudar a los ciudadanos, que esto no solo consiste en atrapar a los malos», señala.

Guacimara Ojeda toma posesión como oficial ante el alcalde Marco Aurelio Pérez, el jefe de la Policía Local, Isidro Armas; la concejala de Recursos Humanos, Elena Álamo; y el concejal de Seguridad, José Carlos Álamo, este miércoles. / LP/DLP

Natural de Tunte, nació en una familia que nada tiene que ver con el mundo de la seguridad pero desde muy pequeña se sintió atraída por la labor policial. Tanto, que a los 18 años al terminar la PAU se inscribió en la convocatoria de las oposiciones y a los 19 años entró en el cuerpo, donde ya lleva 25 años como profesional. El 10 de febrero de 1999 se echó a patrullar las calles. «Salí con expectativas, pero fue un día muy tranquilo», recuerda. Comenzó en Seguridad Ciudadana, pasó por Telecomunicaciones, hizo tareas administrativas, estuvo 10 años en el Grupo Operativo Nocturno, otros 12 en la Unidad de Atestados y ahora, como oficial, es jefa de servicio de Seguridad Ciudadana. Y todo eso, en sus inicios, lo compaginó con los estudios de Derecho, que sacó en cinco años, y el máster en abogacía. No ha ejercido como abogada aunque le gustaría, pero toda su formación la pone a disposición de su trabajo como policía local.

Par ser oficial ha realizado un examen, superado las pruebas físicas, pasado tres meses en la academia y superado 1.200 horas de prácticas

A lo largo de su carrera ha enfrentado importantes desafíos, como «detenciones constantes» los fines de semana. «En San Bartolomé de Tirajana tuvimos una época complicada, con robos con violencia o tirones desde los coches», recuerda. Sus mejores momentos, por contra, son aquellos en los que logra salvar vidas de personas en apuros.

La oficial Guacimara Ojeda Lorenzo se siente «muy feliz y contenta» por haber accedido al cargo tras volver a realizar un examen, superar las pruebas físicas, pasar tres meses en la academia y superar 1.200 horas de prácticas, pero matiza. «Soy la primera mujer en ascender a oficial, pero eso es un esfuerzo y un logro personal, al margen de que sea mujer o no», señala, «ante todo soy una compañera más que ha luchado como todos y conseguido sus objetivos».

Cuando accedió al cuerpo en 1999 ya había cuatro mujeres en plantilla, pero hoy, con ella, solo son dos.

