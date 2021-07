"¿Dónde están los padres y la educación de esos padres para que estas cosas no pasen?", se preguntaba el concejal de Policía de Teguise, Miguel Ángel Jiménez sobre el botellón que tuvo lugar el pasado sábado, 17 de julio, en La Graciosa, en una entrevista en Radio Lanzarote-Onda Cero.

Según ha explicado, dicha fiesta tuvo lugar sobre las 05.30 horas de la madrugada del sábado al domingo y la Policía Local no actuó porque "no tuvo constancia" de la misma. Y es que, afirma que justo a esa hora ya se había retirado el dispositivo policial y que tampoco se recibieron denuncias de vecinos. "Son unos impresentables y no se les puede llamar de otra manera".

"Creemos que todo esto es cuestión de Policía, de mándalos para acá que esto es una guardería y yo te los cuido y no, señores. Esto es una cuestión de educación", ha reiterado. "Usted y yo fuimos jóvenes, vivimos lo que quisimos, lo que nos permitían nuestros padres y con cierto respeto, pero ahora no se respeta nada", concluye.

"Esta es mi isla. La nueva Magaluf. La que algunos venden como la isla Covid cero"

Un vecino de Caleta de Sebo hizo público este botellón al publicar un vídeo a modo de denuncia. "Esta es mi isla. La nueva Magaluf. La que algunos venden como la isla Covid cero. La que se pueden trasladar menores de edad sin problema ninguno que las autoridades no te pedirán acreditación ninguna a cambio de cuatro euros más para la cuenta y de la que el Ayuntamiento sabe de la masificación que iba a haber y no mandan refuerzos policiales", comentaba indignado.

"Pueden hacer todos los destrozos que quieran que aquí nadie les dirá nada", continuaba diciendo sobre la fiesta.

"Y eso de que no hay covid es mentira. El vieres hubo un positivo y hoy otro a lo que sumamos los confinados, que dentro de poco veremos cuantos somos. Vendieron el mar vendieron las casas y ahora solo les queda cargarse la isla", finalizaba.

La incidencia acumulada de covid en Canarias se duplica en quince días

La incidencia acumulada continúa subiendo, aunque se ralentizan los nuevos contagios. En las últimas 24 horas el Archipiélago ha sumado 622 casos y la incidencia acumulada (IA) a los 7 días alcanza los 200,42 casos por cada 100.000 habitantes, un parámetro que hace solo dos semanas se situaba en los 99 positivos. Esta progresión es similar a la que ha seguido la IA a 14 días, que actualmente está en los 351,62 casos por 100.000 habitantes y el día 5 de julio era menos de la mitad, con 156,4 infecciones.

En las islas hay 8.756 casos activos, de los que 56 permanecen ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 319 están siendo atendidos en planta. El resto de los afectados por el virus, 8.381 personas, están en aislamiento domiciliario bajo la estrecha vigilancia de los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS).