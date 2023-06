Vox mueve su primera ficha en el tablero político canario y su único concejal en el Ayuntamiento, Ginés González, facilitará con su voto que este sábado Olivia Duque, cabeza de lista de Coalición Canaria (CC), sea la alcaldesa de Teguise los próximos cuatro años. Será hasta el momento el primer ayuntamiento donde el voto de Vox permita un gobierno local, en este caso de nacionalistas y populares, al que podría sumarse Primero Teguise, en detrimento del líder del PSOE, Marcos Bergaz, quien encabezó la lista más votada el 28 de mayo, pero no suma los suficientes apoyos para inclinar el desempate a su favor.

Duque será investida alcaldesa el 17 de junio con los siete votos de CC, los tres del PP y el de Vox, mientras que Bergaz contará con los ocho de su partido y Nueva Canarias y Primero Teguise, con un representante cada uno, les acompañará en la oposición.

No obstante, Vox no entrará en el grupo de gobierno pese a anunciar su respaldo al nombramiento de la nacionalista. De hecho, el representante del partido de ultraderecha, Ginés González, justifica de este modo en un comunicado que recoge Efe su apoyo a la investidura de Duque: «Dados los últimos acontecimientos en el ámbito de la política de Teguise, sobre la ruptura de un posible acuerdo entre las formaciones de Coalición Canaria, Partido Popular y Nueva Canarias, desde Vox nos vemos en la necesidad de manifestar públicamente nuestro apoyo a un gobierno formado por PP y CC con el único fin de facilitar una estabilidad política».

Con el apoyo del concejal de la formación que dirige Santiago Abascal y el de los siete concejales de CC y los tres del PP, Olivia Duque se garantiza el apoyo de once ediles y por tanto de la mayoría absoluta de la corporación, formada por 21. Ahora, la mayoría absoluta se queda en la mínima diferencia, 11 ediles que apoyan a Olivia Duque frente a 10 que no. Esta aritmética electoral convertía en llave de gobierno a Vox, que solo con su abstención habría posibilitado que Bergaz fuera el alcalde, unas cuentas que no entraban en el escenario político de Teguise, tanto por las líneas rojas del PSOE a Vox como por los propios ultras.

En su comunicado, Vox asegura que tanto CC como PP «pueden tener una garantía de gobernabilidad en Teguise, sin necesidad de buscar el apoyo a cambio de ceder a exigencias desorbitadas».

Se lo ofrecen, precisa, para «garantizar un gobierno y que se comience a trabajar desde el primer minuto, puesto que Teguise necesita mucho trabajo que realizar y no podemos perderlo en negociaciones durante más semanas o meses». Fuentes del nuevo pacto de gobierno señalaron a Efe la posibilidad de que, a pesar de ya contar con mayoría absoluta, se incorpore también al pacto el único concejal de Primero Teguise, Jonás Alvarez.

El acuerdo entre CC, PP y Vox dejaría en la oposición al socialista Marcos Bergaz, que ganó las recientes elecciones, con ocho concejales, y al único concejal de NC.

Durante la campaña electoral y en las negociaciones que han seguido tras el 28M, los principales dirigentes de CC han reiterado que Vox representa una «línea roja» y han rechazado públicamente pactar con esa formación.