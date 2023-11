El Centro de Protección Animal de Arrecife busca un hogar y una familia para 'Reina' (tres años)'Koke'ke (año y medio) y 'Papi' (cinco años), los tres perros mestizos que el pasado 7 de noviembre fueron rescatados por la Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente de la Policía Local de Arrecife de una vivienda de la capital en la que permanecían encerrados sin comida y sin agua.

Los animales fueron trasladados a dicho Centro, dependiente de la Concejalía de Bienestar Animal, donde fueron recibidos con cariño, bañados y atendidos, y hoy ya están listos para la adopción después de que su titular renunciara a ellos.

"Esta misma mañana he visitado la protectora y he comprobado el buen estado en el que se encuentran los animales. Aprovecho para recordar que las instalaciones están abiertas para todo aquel que desee acercarse y conocer a 'Reina', 'Koke' y 'Papi', así como al resto de animales que ahora mismo se encuentran en el Centro de Protección Animal", asegura el concejal de Bienestar Animal, Jacobo Lemes.

Las instalaciones están "saturadas"

"El centro está ahora mismo saturado. Tenemos más de cincuenta perros y gatos que buscan y necesitan un hogar, pero les pido que sean responsables cuando decidan adoptar. Estamos hablando de seres vivos que necesitan ser cuidados y queridos. Cuando una persona adopta un animal tiene que ser consciente de lo que ello supone. No puedes desatenderlo, no es un juguete que puedas abandonar en una esquina cuando ya no te gusta. Si no le vas a poder garantizar una buena vida a tu lado, entonces no lo adoptes", advierte Lemes en su cuenta de Instagram.

Según la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los animales, dejar a los animales de forma permanente en un espacio confinado puede suponer una infracción grave con multa desde los 10.001 euros hasta los 50.000.

Lemes agradece el trabajo tanto de los agentes de la Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente de la Policía Local, como de los responsables del Centro de Protección Animal.