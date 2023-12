El Festival de Música de Canarias programa ocho conciertos en Lanzarote y uno en La Graciosa La programación del 40º FIMC comenzará el domingo 14 de enero en el Auditorio Jameos del Agua con el ensemble de cuerdas de la Filarmónica de Gran Canaria La Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen, bajo la batuta del “niño prodigio” Tarmo Peltokoski, un ensemble de cámara de la británica Academy of St. Martin in the Fields y el prestigioso Dúo Cassadó, junto al bailaor Iván Vargas, forman parte también del cartel de este año, entre otros músicos