CC Yaiza denuncia que "la incapacidad de gestión del alcalde" obliga a devolver 90.000 euros destinados a políticas de Igualdad

El grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Yaiza afirma que "la negligencia y la incapacidad para gestionar del alcalde, Óscar Noda, y de su grupo de gobierno", han obligado al Consistorio sureño a devolver 90.000 euros del proyecto Desarrollo del Plan Corresponsable, correspondiente al año 2023, que no han sido utilizados.

Un Plan que se enmarca dentro de las políticas de actuación de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, y que se presenta como un impulso al Sistema Público de Cuidados, buscando favorecer la conciliación familiar y laboral a la vez que promueve la creación de empleo. Sin embargo, tal y como señala el portavoz de los nacionalistas, Emilio Machín, “la incapacidad de ejecutar adecuadamente los fondos asignados a Yaiza ha resultado vergonzosa y ahora el Ayuntamiento debe devolver unos fondos que podrían haber tenido un impacto significativo en nuestro municipio”.

"Limitaciones de tiempo y recursos"

Según el informe emitido por el departamento de Servicios Sociales del Consistorio sureño, las limitaciones de tiempo y recursos adecuados impidieron la ejecución de acciones pertinentes dentro del plazo establecido.

Ante esta situación, Machín pide explicaciones al alcalde y exige que se tomen las medidas que sean necesarias para evitar más pérdidas de recursos. “Estamos hablando de un tema extremadamente sensible. Hablar de políticas de igualdad no es ningún juego y no podemos permitirnos que una mala gestión merme las ayudas que nos llegan. Es fundamental que se implementen mecanismos de control más efectivos”, recalca.

Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Yaiza reafirma su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que eviten que se sigan produciendo este tipo de situaciones en el municipio.

“Es la tercera subvención que se tiene que devolver o que no se pide en lo que llevamos de mandato”, asevera Machín, quien recuerda que “el Ayuntamiento de Yaiza ya ha tenido que devolver una subvención de un millón de euros para la rehabilitación de viviendas, y se perdió otra subvención de 15.000 euros del Cabildo para promocionar la artesanía porque Yaiza fue el único Ayuntamiento que no la solicitó”.