Menores migrantes viajan con monitores, “por seguridad”, tras una pelea a puñetazos en una guagua en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote niega rotundamente que se le haya prohibido el acceso a las guaguas del transporte público en la Isla a los menores migrantes no acompañados acogidos en el albergue de La Santa (municipio de Tinajo), donde se habilitó hace años un centro de acogida para atender a los menores que llegan en patera.

A raíz de la pelea a puñetazos ocurrida en una guagua de la Línea 52 (Arrecife-La Santa) del transporte interurbano de Lanzarote, en la que se vieron implicados un adulto lanzaroteño y varios menores migrantes que residen en el centro de La Santa el miércoles de la pasada semana, que obligó a parar el vehículo y a expulsar a las personas implicadas en la riña, la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote y la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS), que gestiona el centro de menores migrantes de La Santa, acordaron de “forma consensuada y como recomendación, para velar por la seguridad e integridad de los menores migrantes” que de forma temporal un monitor los acompaña en los trayectos que realicen en guagua en la Isla o que hagan los desplazamientos en los vehículos con los que cuenta FEPAS para su servicio en Lanzarote. Así lo ha asegurado este jueves el consejero insular de Bienestar Social, Marci Acuña, quien subrayó que “es rotundamente falso que se le haya prohibido a los menores migrantes que cojan el transporte público en Lanzarote”.

Aclaró que “lo que hemos hecho, por sentido común, como haría cualquier padre con su hijo que se pelea en entornos sociales públicos”, dijo Acuña, “es establecer un tiempo para que vayan acompañados de un monitor”. Rechazó que “esta medida sea una acción racista, discriminatoria y tampoco limita la integración de los menores en nuestra sociedad. De ninguna manera”.

Imagen del Albergue La Santa, en el municipio lanzaroteño de Tinajo, reconvertido en centro de acogida de menores migrantes no acompañados. / LP/DLP

"Peleas un día sí y otro también"

En caso de que FEPAS no disponga en algunos momentos de monitores para que los chicos vayan acompañados en sus viajes en guagua, “los menores pueden coger el transporte público ellos solos porque no se les prohíbe que suban al mismo”.

Acuña reconoció que “las peleas ocurren un día sí y otro también en las guaguas y otros espacios públicos, pero ello no significa que en las mismas estén implicados menores migrantes que estén con nosotros en el centro de La Santa”.

"Se estigmatiza a los menores de forma injusta"

En el albergue de La Santa están acogidos alrededor de un centenar de menores migrantes, el tope de su capacidad, aunque no todos ellos a priori son menores de 18 años, “por lo que si no tenemos un papel que nos diga que son mayores de edad, los tenemos que acoger y no los podemos echar del centro”, afirmó Acuña.

En opinión del consejero de Bienestar Social, “se está estigmatizando al colectivo de menores migrantes de manera exagerada e injusta porque el 90% de ellos son chicos que han tenido una infancia desgraciada, han llegado a Lanzarote después de una odisea de viaje e intentan aprovechar la oportunidad que se les ofrece en la Isla”.