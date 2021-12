La plaza que se queda sin música

Adrián González dedica su vida a la organización de grandes festivales musicales, lo que le reporta importantes ingresos económicos, pero la pandemia del coronavirus se ha llevado por delante su fuente de ingresos y ha pasado de facturar medio millón de euros en 2019, antes de la crisis sanitaria, a 3.000 en 2020 y 20.000 euros en 2021. La Nochevieja iba a ser una vía de escape para soportar las pérdidas acumuladas en estos dos años, pero la subida a nivel 3 de alerta sanitaria y la posibilidad de un toque de queda para las noches del 31 de diciembre, 1 y 6 de enero ha vuelto a dejar su gozo en un pozo: ha tenido que suspender la macrofiesta para 4.500 personas que organizaba en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria. En la plaza ya no se escucharán las creaciones de hasta seis dj’s.

Su empresa, University on Tour, organiza fiestas para jóvenes universitarios de entre 18 y 25 años, habitualmente en la casa de Las Brujas, cerrada desde hace un año, y entre cinco y siete eventos anuales que lleva dos años sin poder celebrar. «El Womad se hizo con una zona gastronómica con gente sentada y otra de concierto de pie y nosotros presentamos el mismo proyecto, que se suponía que teníamos aprobado, pero a partir del puente de diciembre empezaron a subir los casos, volvió a cambiar la normativa y ya no me dejan gente de pie», cuenta. Eso ha provocado que no pueda continuar adelante con el evento.

La suspensión de la macrofiesta deja sin trabajo a 80 camareros, 50 porteros, seis Dj’s directores de áreas

Esta situación le ha generado unas pérdidas directas de unos 15.000 euros, una cifra que se ha ido en pagar a los comerciales, los community manager, los diseñadores, los ingenieros de proyectos, la publicidad y el seguro de responsabilidad civil. «Antes de la fiesta yo ya tenía 15.000 euros invertidos que ahora se han convertido en pérdida al no poder celebrar», señala el empresario. Y a eso hay que sumar en torno a unos 100.000 euros que dejará de ingresar. «Como empresario reivindico que no cambien la normativa de golpe semana tras semana porque entonces ningún evento o local de ocio puede organizarse», relata. «¿Se piensan que van a acabar con los contagios cerrándonos a nosotros, que pedimos certificado Covid y tenemos un registro de cada persona? El contagio llegará por otra vía cuando se junten 80 personas en una villa y sin control», reflexiona.

La suspensión de la fiesta no solo conlleva pérdidas económicas para él, sino que deja sin trabajo a más de 150 personas. «Afecta directamente a 80 camareros, a 50 porteros, a seis Dj’s, a recogevasos y directivos, además de toda la economía que se mueve con los proveedores», puntualiza.

«Ahora toca vivir de los ahorros, pero eso se va rápido», lamenta el empresario, «si piensan que tenemos la culpa de los contagios, perfecto, que nos cierren y nos indemnicen, pero no nos subvencionan, solo nos van ahogando poco a poco hasta que muramos como empresarios».