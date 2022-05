El contrato para gestionar el Muelle Deportivo premiará las tarifas más bajas a los usuarios

El concurso para ampliar y gestionar el Muelle Deportivo dará prioridad a la empresa que ofrezca las tarifas más bajas a los usuarios, además de un trato especial a quienes ya tengan un amarre asignado. El Consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó ayer en sesión plenaria, la primera presencial tras la pandemia, iniciar la licitación del proyecto, que permitirá ganar 850 nuevos atraques a la dársena de embarcaciones menores, hasta superar los 2.000 amarres. La adjudicataria deberá ejecutar la obra y llevar el recinto durante un periodo de 50 años.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, recalcó durante su comparecencia ante los medios que el Muelle Deportivo «seguirá teniendo las tarifas más bajas de las Islas», pese a la subida efectiva que se produzca una vez comience la gestión privada del recinto. «En la redacción de los pliegos se ha intentado primar no la oferta económica, porque no es lo más relevante para el Puerto, si no mantener la dársena dentro de la realidad actual», subrayó Ibarra, es decir, «vinculada con el ocio ciudadano y no convertirla en un club de élite».

Precios máximos en las tarifas

El contrato de licitación incluye precios máximos en las tarifas de atraques y demás servicios, según explicó Ibarra. De esta manera, la Autoridad Portuaria valorará más las propuestas que vayan a la baja en ese sentido. El presidente recalcó que buscan que el usuario «pague lo menos posible». Una máxima que también se trasladará a los alquileres de los locales del recinto, que también tendrán un tope en el pliego.

Además, la concesión que otorgue la Autoridad Portuaria deberá dar un trato especial a quienes ya tengan un atraque asignado, según explicó Ibarra. Las embarcaciones que ya tienen puerto base en el Muelle Deportivo pagarán unas tarifas inferiores a las que se establezcan para los nuevos amarres, aunque sí serán más caras que las actuales.

El recinto sumará 850 nuevos atraques y una superficie ganada al mar de 109.000 metros

Las empresas interesadas en presentar propuestas económicas tendrán hasta final de año para hacerlo por la «complejidad» del concurso. Las obras están estimadas en una cifra que supera los 80 millones de euros. No obstante, Ibarra señaló que una de las fases en las que está dividido el proyecto será opcional. Se trataría de una zona que necesitaría una inversión de entre 15 y 16 millones de euros y que permitiría ganar terrenos al mar; de tal manera que el resto de la obra deberá ser de obligatoria ejecución.

«Estamos hablando de un contrato tremendamente complicado, se trata no solo de ampliar el Muelle si no conciliar lo mejor posible con todos los usuarios, empresas y particulares que están en régimen de autorización temporal y concesión administrativa», precisó Ibarra en su intervención. El pliego ha tenido en cuenta hasta 58 aspectos diferentes, afirmó.

Ibarra recalcó, además, que este proyecto será posible tras la última ampliación del dique Reina Sofía. La Autoridad Portuaria recepcionó a finales de abril los trabajos; por lo que una vez calmadas las aguas de la bahía hay vía libre a la ampliación del Muelle Deportivo. De esta manera, el recinto sumará 850 nuevos atraques y una superficie ganada al mar de hasta 109.000 metros cuadrados, un 111% más con respecto a los 90.900 actuales.

El Muelle Deportivo cuenta actualmente con 1.375 amarres. Hasta 828 embarcaciones tienen base en la dársena, de tal manera que hay alrededor de 90 solicitudes en lista de espera. Existen además 181 atraques concesionados. Además, entre los meses de octubre y enero los veleros que están de paso camino de América ocupan el resto de amarres, de tal manera que el resto del año la ocupación ronda el 80%.