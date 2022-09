El Club Natación Metropole despide al 33% de sus trabajadores

El Club Natación Metropole formalizó este jueves el expediente de regulación de empleo (ERE), comunicando el despido a 18 de los 20 trabajadores previstos inicialmente, lo que se traduce en que la entidad prescinde de más del 30% de la plantilla, formada por un total de 55 empleados. Los dos trabajadores excluidos del ERE se corresponden con un empleado de la administración del club que se encuentra en una baja prolongada y el entrenador del equipo de saltos, debido a que la entidad no quiere perjudicar la proyección deportiva de tres saltadores que tienen posibilidades de acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Metropole comunicó los despidos de forma individual, tras haberlos notificado a la autoridad laboral y al Comité de Empresa. El clima de profusos llantos y decepción generado fue calificado por Adonay Gómez, presidente del Comité de Empresa, como el día más complicado del club por la gran cantidad de lágrimas vertidas por empleados que, en algunos casos, llevan hasta 20 y 30 años formando parte de la entidad. «Se mantuvo la calma, pero hubo mucho llanto, como si fuera un funeral», describe. Asimismo, el representante de los trabajadores lamenta que ningún directivo diera la cara en un día tan importante. «Me pareció muy chocante que ningún miembro de la junta directiva diera la cara para entregar las cartas de despido cuando esta situación requería de su presencia», critica Gómez, añadiendo que tuvo que ser una compañera la que realizara la notificación a los afectados.

Los trabajadores critican también las formas del club, dado que los despidos se han comunicado la misma jornada de la baja efectiva, sin realizar el preaviso con 15 días de antelación, e indicando en la propia carta de despido que el club no podrá afrontar la indemnización correspondiente a cada trabajador por «carecer de fondos para hacer frente a ello dadas las circunstancias económicas concurrentes». Ante esto, el presidente de la entidad deportiva, Alberto Santana, defiende que los ceses no se han producido de forma precipitada, ya que desde el día 2 de septiembre los trabajadores tenían conocimiento de que las negociaciones para paralizar el ERE habían fracasado y que la fecha límite para comunicar los despidos era hoy, 16 de septiembre. Además, asegura que se han cumplido todos los plazos y procedimientos legales durante el proceso y que como el club no tiene capacidad para indemnizar a todos los trabajadores afectados por el ERE, derivará las liquidaciones al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Por su parte, el presidente el Comité de Empresa critica que, tras el despido del 80% de los empleados del área de mantenimiento, «ni el Club sabe cómo va a organizar los servicios con tan pocas personas». Y es que de los 20 trabajadores que desempeñaban funciones de mantenimiento, limpieza o vigilancia, actualmente han quedado en plantilla un total de seis. Otra de las principales afecciones que sufrirá la estructura deportiva de la entidad es que el equipo de waterpolo desaparece, ya que se ha despedido al cuerpo técnico al completo, formado por tres entrenadores. Asimismo, la medida afectará a los jóvenes que practican este deporte. «La sección de waterpolo no podrá funcionar y los 150 niños que la conforman se quedarán sin dar clases, mientras se solicitaba el abono de las cuotas mensuales a los padres», afirma Gómez.

Desde la presidencia del Metropole defienden la readmisión del entrenador del equipo de saltos, a pesar de que uno de los principales argumentos para materializar el ERE era prescindir de los sueldos más altos de algunos de los preparadores del club. En este caso, la entidad ha decidido priorizar la proyección deportiva a nivel olímpico de tres saltadores que, según señala Alberto Santana, tienen muchas posibilidades de acudir a los Juegos de París 2024. «Merecía la pena hacer este esfuerzo porque acababa de llegar de Budapest del Campeonato de Europa», indica el presidente, haciendo referencia a que el entrenador aterrizó en el Metropole el pasado año tras la celebración del Campeonato Europeo de Natación celebrado en mayo de 2021 en la capital de Hungría.

Verificación de firmas

Alberto Santana ha informado que de las más de 500 firmas recibidas el 2 de septiembre por parte de los socios disconformes con su gestión para presentar una moción de censura contra toda la junta directiva, se han verificado algo más de la mitad. El proceso se dilata porque las comprobaciones deben verificar que no haya duplicidades, pero asegura que esperan tener datos del recuento de firmas válidas la próxima semana.

Con respecto a la reunión mantenida el pasado lunes por un grupo de socios, en la que anunciaron la formación de una comisión jurídica con el propósito de realizar una petición judicial para que la junta directiva convoque la tan demandada asamblea general de socios, Santana manifiesta que hasta el momento no les ha llegado notificación alguna de la apertura de un procedimiento judicial.

Tras los sucesos de este jueves, Plataforma Activa Metropole ha convocado este viernes, entre las 16.00 y las 18.00 horas, una concentración de socios, deportistas y trabajadores en la sede del club, en solidaridad con los despedidos y solicitando la asamblea para votar la moción.