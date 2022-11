Las baldosas rotas de La Puntilla

La plaza de la Puntilla muestra un mal estado desde el pasado junio con losetas rotas y levantadas del suelo. Por toda la plaza unos conos advierten a los viandantes del estado de las baldosas para evitar posibles accidentes, sin embargo, ha sido inevitable algún que otro traspié como notifica Daniel Bernardino, que presenció como una mujer mayor con muletas caía en una de las zonas sin señalizar por los conos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria responsabiliza a la empresa Flock Drone Art de la rotura del suelo tras la realización de un espectáculo de drones durante el verano. "El Consistorio comprobó la rotura de placas, además de constatarse que los vehículos circularon fuera del camino de adoquines destinado para la rodadura de ellos (dejando las marcas en el pavimento), asimismo observamos material pesado colocado sobre las placas que se han partido", explican fuentes municipales. "Vías y Obras se lo notificó a la concejalía de Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme y se envió un requerimiento a la empresa organizadora por Sede Electrónica", concluyen.

Bernardino, que gestiona la cuenta en Twitter Mi Barrio El Tuyo La Isleta, denunció la situación a través de la red social. "Hablé con la concejalía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme y no me dieron ninguna solución", lamenta.

Aún falta la instalación de la replica del Juguete del Viento del artista César Manrique

El vecino comenta que el problema no solo es el peligroso estado del piso sino que también a la plaza le falta mantenimiento, ya que por ejemplo los bancos están sucios. "Es una pena porque es una plaza donde se concentra mucha gente y me parece triste que los turistas se lleven esta imagen cuando podría ser un lugar que diera mucho juego, podrían añadir incluso algunos parterres con vegetación ya que actualmente es tan gris", añade. La plaza ha perdido parte de su vida. "Los niños ya no van a jugar porque se pueden caer antes estaba lleno de críos con patinetes y bicicletas", explica Bernardino.

La zona ha sido un espacio problemático a la hora de buscarle una identidad propia. A mediados de los años ochenta desmontaron en la zona las factorías de pescado y las casas antiguas, con lo que quedó una explanada en la que no se sabía en qué convertirla. Finalmente, se transformó en lo que es actualmente la plaza con su aparcamiento inferior; una base náutica; el Real Club Victoria y el restaurante La Marinera.

En un primer lugar, la plaza iba a acoger el Auditorio Alfredo Kraus que este año cumple 25 años desde su inauguración. La negativa de los vecinos hizo cambiar la ubicación del recinto cultural a la actual.

En este espacio se ubicaba la obra del artista César Manrique Juguete del Viento, que adornaba y embellecía el lugar. Sin embargo, el Ayuntamiento la retiró en 2016 para arreglarla debido a que debido a su proximidad con el mar terminó por oxidarse. Tras seis años sin reponerla, en febrero del pasado año el Ayuntamiento capitalino informó que encargarían la construcción de una réplica. En el momento de su retirada la Fundación César Manrique consideró que no se había llevado a cabo un "mantenimiento adecuado" de la obra por parte de la administración pública.

En el entorno también está en conflicto la terraza del restaurante La Marinera. La Demarcación de Costas de Canarias ha impuesto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una sanción de 31.800 euros y le ha ordenado la "retirada inmediata". El espacio fue construido en el año 2000 y el expediente sancionador se inició en 2019 a raíz de una denuncia del servicio de vigilancia de Costas al detectar que parte de la terraza invadía el deslinde. Debido a su cercanía a la costa, las olas alcanzaron el restaurante la semana pasada por el mal tiempo que presentaba el mar.

En abril de 2017, el Ayuntamiento reparó la plaza, al levantar las baldosas y recolocarlas en una superficie más firme que la que tenían con anterioridad. No fue la primera vez que esta zona estuvo en obras. Ese mismo año fue necesaria la reparación de un agujero que había sido producido por un temporal.

En 2018 el Consejo Consultivo de Canarias suspendió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la conservación y el cuidado del espacio público, la plaza de la Puntilla fue una de las zonas que contribuyeron a este hecho. Por aquel entonces las baldosas también estaban rotas a pesar de que el año anterior el Consistorio realizó obras para su mejora, que como demostró el tiempo solo fueron un parche para una plaza que sigue con el desaguisado de un suelo con una estructura en mal estado. Los vecinos ya se venían quejando a través de redes sociales y medios de comunicación de una situación que no cambiaba y que a día de hoy sigue en el mismo estado.