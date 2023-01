La gestora de San Lázaro propone un jardín en lugar de los nichos de niños en ruinas

Canaricem, la empresa concesionaria del cementerio de San Lázaro, ha elevado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una propuesta para reemplazar los dos bloques con 80 nichos de niños declarados en ruinas y cuyos restos fueron desalojados entre 2015 y 2022. La idea, en principio, será hacer un jardín en su lugar, aunque también está sobre la mesa reemplazarlos en función de lo que dicten desde la concejalía de Salud Pública y Cementerios, que dirige Luis Zamorano.

«Estamos a la espera que nos indiquen qué se decide hacer», señala Marina Bethencourt, directora de Canaricem, «además el Ayuntamiento nos pidió eliminar barreras arquitectónicas, pero en esa zona es imposible». No obstante, reiteró que en cualquier caso serán derribados. Los restos que allí se encontraban fueron reubicados principalmente en otro sector de la zona de párvulos del camposanto, un proceso que, según la gestora es «bastante largo» ya que hay que intentar localizar a todos los familiares.

Bethencourt achaca el estado en el que se encontraban estos nichos a su antigüedad. «El cementerio es de 1960 y la construcción no fue la adecuada en su momento y evidentemente después de tantos años sufren un deterioro», señala, «digamos que han agotado su vida útil». De hecho, estos dos bloques de párvulos no son los únicos con deficiencias en el mayor camposanto de la capital, puesto que se han detectado problemas en las cubiertas de otros repartidos dentro del recinto.

Zona de párvulos

Zamorano señaló en la última comisión de pleno de Desarrollo Sostenible que en mayo del año pasado ordenaron a Canaricem a precintar los sectores cinco y seis de la zona de párvulos -correspondientes a los dos bloques deteriorados-, además de presentar un proyecto de demolición y reposición, el cual, afirmó, no les había sido presentado por lo que les harían un requerimiento. Este periódico ha intentado contactar sin éxito con el edil para conocer si ya ha recibido la propuesta.

Según el expediente abierto por el Ayuntamiento, una arquitecta contratada por Canaricem detectó en 2008 una «inadecuada seguridad estructural». Seis años más tarde, en 2014, la arquitecta técnica municipal realizó un informe «por el deterioro avanzado y progresivo» que presentaban estos bloques de nichos de párvulos. De esta manera, propuso demolerlos y ejecutar unos nuevos. De los titulares a nofiticar, un total de 83 enterramientos, 48 de las notificaciones fueron registradas, 32 devueltas y otras tres no contaban con datos suficientes; de ahí que el proceso se haya alargado, aquellos que no fueron trasladados en un primer momento pasaron a estar judicializados. De hecho, los últimos sin identificar fueron desalojados tras salir publicados en el Boletín oficial de la Provincia (BOP) en abril de 2022.

Bethencourt aclara que todos han sido reubicados. Se les permutó la misma unidad que tenían por otra, «en las mismas condiciones». Se citó a las familias para que estuvieran presentes en el retiro de los restos, «nuestra obligación es reponer la concesión, salvo que renuncien a sus derechos porque quieran depositarlos en otro nicho que tengan».

En cambio, cuando no logran localizar a las familias en un primer momento el procedimiento pasa a ser más complejo. «Las cartas no siempre llegan, porque son direcciones antiguas; igual me encuentro con un nicho del año 69, igual el familiar ha fallecido o ya no vive ahí, incluso puede que la familia se haya desentendido», en ese caso, «ponemos etiquetas en la lápida o el tapado, por si alguien va a poner flores». Posteriormente, «hay que comunicar el proceso al Ayuntamiento», indica, se judicializa el mismo y será la administración pública la que esté presente en la exhumación para ser trasladados a un osario.

La concesionaria de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria tiene otro expediente en curso. Canaricem recibió la orden de reparación de la cubierta de varios nichos en 2017. La empresa perdió el pleito judicial tras recurrir al Tribunal Supremo -órgano que no admitió a trámite el recurso interpuesto-. Según Zamorano, propusieron poner una plancha metálica, con el informe negativo de Urbanismo por no ser adecuado para resolver las deficiencias. Finalmente, han remitido una propuesta alternativa que sí va en este sentido, apuntó.