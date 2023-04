Usuarios de la Cícer piden más policías para evitar otras peleas entre menores

Usuarios y empresarios de la zona de la Cícer han reclamado este martes más presencia policial en la zona inferior de la pasarela de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, para evitar que se vuelvan a repetir peleas multitudinarias entre menores, como la que tuvo lugar el pasado lunes por la tarde en la que calculan que se concentraron cerca de cien adolescentes.

Los responsables de locales de restauración de las inmediaciones temen que el aumento de este tipo de conflictos ahuyente a los clientes, al tiempo que consideran que estos episodios, aunque sean aislados, proporcionan una pésima imagen del lugar a los turistas. La del pasado lunes fue la mayor aglomeración que recuerdan, pero aseguran que no es la primera vez que ocurre una trifulca.

El pasado fin de semana, recordaron, tuvo lugar otra pelotera, algo que sucede alguna que otra vez cuando aumenta la afluencia a la playa y temen que se convierta en algo habitual, al igual que las que ocurren a veces, aseguraron, en la zona de El Lloret.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Josué Íñiguez, señalaron que la zona de la pasarela figura entre «los puntos de especial vigilancia y control» de la Policía Local, por el alto número de personas que se concentra en ese punto de la playa.

Aseveraron que «desde hace semanas se preparó un dispositivo especial de seguridad en Las Canteras, se ha reforzado la presencia fija en Las Alcaravaneras y se atiende también San Cristóbal y La Laja. Dicho dispositivo, que ha sido coordinado con la Policía Nacional, afirmaron, «entró en vigor con el buen tiempo y se mantendrá casi de manera permanente hasta el final de verano».

Los usuarios, sin embargo, echan de menos más guardias urbanos en Las Canteras y, sobre todo, reclaman que patrullen a pie como se hacía antes.

En la zona de la Cícer se podía ver este martes al mediodía varios efectivos de la Policía Nacional con un furgón, desplegados en las inmediaciones de la pasarela.

«Cuando hay tiempo bueno se forma bastante revuelo y alboroto entre los chiquillos. Tienen doce, trece, catorce años. No tienen más de 15 años, son chiquillos de instituto, de aquí. Son canarios», aclaró un bañista que prefiere permanecer en el anonimato.

Seguridad afirma que se trató de una riña «entre dos individuos» seguida por muchos

Una camarera que presenció la pelea está convencida de que los chicos quedaron por las redes sociales. «Nunca había visto tantos chiquillos juntos. Creo que fue una quedada. Es la primera vez que veo una pelea tan grande. Todo empezó cuando dos niñas se pusieron en medio y los demás formaron un círculo alrededor. Eran muchísimos, como cien personas. Los chiquillos siempre se reúnen debajo de la pasarela, pero nunca se habían concentrado tantos. Había demasiados», consideró la mujer, que añadió que normalmente no suele haber problemas con los pibes.

«A veces se ponen a jugar a la pelota y el balón se mete en el local y les llamamos la atención y ya está. Normalmente no hay mayores problemas. No son agresivos, pero ayer [por el lunes] fue demasiado. No sé si las niñas participaron en la pelea, pero había muchas también».

Un grupo de jóvenes playeros aseveraron que lo ocurrido el lunes fue «un caso aislado. Generalmente se viene a la playa a disfrutar y a coger solito, aunque es verdad que algunos se suelen pelear para resolver las cosas. Hoy en día, los problemas se solucionan de esa manera, luego se dan un apretón de manos y ya está», explicaron.

El responsable de otro establecimiento de la zona reclamó más vigilancia. «No creo que queden aquí para pelearse, pero cuando se juntan muchos chocan y se pelean. Por eso es necesario que haya más policías, para prevenir», advirtió.

Fumando en la playa

Algunos usuarios se preguntaron qué hace cerrado el antiguo cuartelillo de la Policía Local, situado junto a la Cruz Roja, que abrió en agosto de 2020 y apenas duró cuatro meses funcionando.

Criticaron que ninguno de los tres puestos de la guardia urbana en la playa está funcionando, y «lo peor no es eso, lo peor es que no se ve presencia policial.

La Concejalía señala que la zona- está entre los puntos de «especial vigilancia» de Las Canteras

La gente sigue fumando en la playa, pese a que está prohibido; algunos circulan con patineta y tampoco se controla que las mesas y sillas de las terrazas cumplan el aforo permitido».

«A mis 63 años», añadió otro bañista, «nunca he visto tan mal el servicio policial en la playa».

Desde la Concejalía de Seguridad señalaron que en la zona de la Cícer «ya se viene actuando con pequeñas actuaciones y denuncias por consumo de las que incluso se ha hecho eco la prensa».

En cuanto a la trifulca del pasado lunes, una portavoz de la Concejalía indicó que «la actuación fue inmediata. Se trató de una riña entre dos individuos sobre los que lamentablemente un gran número de público hizo un corro como si de un espectáculo se tratara». Añadieron que «llegó primero la Policía Local y después el Cuerpo Nacional de Policía, sin más novedad».

Menos riñas

Según la Concejalía, «este tipo de riñas está en mínimos históricos en la ciudad» y ha registrado un descenso de «un 10%» respecto al año pasado.

En cuanto al cierre del cuartelillo de la Policía Local de la Cícer, indicaron que dichas instalaciones «fueron cedidas a la Cruz Roja para que pudieron guardar allí material de salvamento en playas. Lo que hemos hecho durante estos últimos años ha sido llevar a cabo la reforma integral de la comisaría de Santa Catalina, la sede de la unidad Orca, que presta servicios en la playa de Las Canteras».

También se han adquirido, sostuvo, «bicicletas y patinetas para prestar el servicio de seguridad de playas, lo que nos está permitiendo actuar con operatividad».

A juicio del responsable deSeguridad, «las nuevas tecnologías de conteo de personas nos permiten adelantarnos y adaptar los dispositivos de seguridad policiales a las demandas reales de la ciudadanía, porque podemos conocer de manera fehaciente el número de usuarios en la playa y las zonas de mayor aglomeración».