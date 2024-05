Ocho años sin el ‘Juguete del Viento’ en Las Palmas de Gran Canaria

La plaza de La Puntilla suma casi ocho años sin el Juguete del Viento del artista César Manrique y la licitación de su réplica sigue pendiente de publicación. Este viernes el Ayuntamiento ha movido ficha para evitar una dilatación aún mayor del proceso. La administración local lleva a Junta de Gobierno la prórroga del convenio de colaboración entre la Fundación César Manrique y el Consistorio capitalino. Este convenio, firmado el 12 de mayo de 2022, sienta las bases para la confección de una réplica de la obra. El documento cuenta con un plazo de dos años de vigencia, por lo que este domingo expira su validez. Con esta fecha a la vista el Ayuntamiento se ha apresurado a renovarlo y evitar tener que firmar uno nuevo y, como consecuencia, retrasar el proceso de publicación del concurso público aún más tiempo. La Fundación, que vela por el legado del artista, ha instado al Ayuntamiento a que «no se dilaten más los plazos para volver a emplazar las piezas, pues es ya mucho el tiempo transcurrido desde su retirada».

La licitación, aunque ha ido posponiéndose, está prevista para este año con un presupuesto de 246.133 euros, que el Ayuntamiento ha incluido en su Plan de Contratación. «Desde que se valide por la Junta de Gobierno, el Servicio de Mobiliario Urbano devolverá la documentación a Contratación y se pone en marcha la maquinaria», aseguran fuentes del Consistorio. La partida incluye el coste de los materiales y la mano de obra, pero no las tasas por derechos de autor. Esto es porque la Fundación César Manrique «cede gratuitamente» el derecho de reproducción de la estructura móvil, uno de los puntos del convenio firmado entre ambas partes y que ha evitado que el Consistorio pague por segunda vez este requisito.

Más "diligencia administrativa"

Con todos los trámites a punto, la Fundación ruega al Consistorio «decisión política y diligencia administrativa para que no se demore más la recuperación del Juguete del viento de César Manrique». Pero mientras el engranaje administrativo tarda en ponerse en marcha, las 52 piezas del Juguete del Viento permanecen a resguardo en los almacenes municipales de La Favorita. La obra de arte aguarda en las dependencias sin un futuro claro, ya que ante su mal estado solo una de las piezas podrá ser reutilizada. La Fundación apunta que «debería desaparecer o inutilizarse», ya que la Serie Juguetes del viento se conciben como piezas producidas dentro de ediciones limitadas, no como obras únicas.

Juguete del Viento en La Puntilla / YAIZA SOCORRO

La causa de que la obra fuera desmontada fue la falta de mantenimiento, a la que se sumó el efecto de la erosión del mar y el viento. Algunas de las piezas llegaron a romperse y otras quedaron afectadas por el óxido e inutilizables. Es más, la escultura dejó de girar ante la fuerza de los alisios, un efecto esencial de la obra artística. Precisamente uno de los puntos del convenio es que la obra «en ningún caso podrá ser instalada en el emplazamiento público si no rota adecuadamente». La estructura acabó tan dañada que los rodamientos no funcionan en más del 60% de su forma. Lo único que sí podrá servir para la réplica es el pedestal que permanece en La Puntilla y un trozo del eje.

¿Por qué se estropeó el Juguete del Viento?

La estructura no resistió los embates del entorno en el que estaba ubicada, aunque no fue solo la maresía la culpable de su deterioro. Un estudio realizado en 2018 por la empresa Tibicena determinó que también contribuyeron los cambios de temperatura y humedad, la insolación, la contaminación urbana, la lluvia ácida y los insectos. Según la Fundación Manrique la obra estaba en tan malas condiciones que tendrían que haber incorporado tantos elementos nuevos a la obra, que en el sentido artístico ya no sería la original. Por ello, planteó la recreación como alternativa más factible. La réplica se colocará en el mismo lugar que escogió el artista, y si el Ayuntamiento quiere reubicarlo debe primero contar con la aprobación de la institución.

Escultura de Juguete del Viento, cuando se retiró en 2016 / La Provincia

Desde su instalación en 1995 la pieza fue reparada al menos seis veces, siendo la última vez en 2013. Fue en 2019, seis años después de la última restauración, cuando la entidad que vela por el legado de Manrique comunicó la necesidad de realizar una copia debido a su mal estado generado por «no haber tenido el mantenimiento adecuado».

La nueva obra será de acero, un elemento capaz de resistir las inclemencias del tiempo, ya que en el convenio específica que debe realizarse con materiales «resistentes a su exposición al aire libre». La réplica mantendrá la misma estética, además de las mismas medidas.

