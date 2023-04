La portavoz del PP Pepa Luzardo y el alcalde Augusto Hidalgo protagonizaron una agarrada en relación con el número de miembros de concejales en las comisiones, durante el pleno de este viernes, el penúltimo de este mandato del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, institución en la que ninguno de los dos repetirá.

Hidalgo terminó acusando a Hidalgo de querer más ediles para cobrar más dietas y por la «guerra» que tiene con la exconcejala del PP, Carmen Guerra, ahora dentro del grupo de ediles no adscritos.

La discusión se desató tras preguntar Luzardo al regidor «qué interés» tiene en no cumplir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2020 que obliga a modificar el número de concejales en las comisiones para guardar la proporcionalidad. En octubre de 2022, el gobierno decidió ampliar el número de concejales de las comisiones para ampliar el número de ediles del PP, pero los populares lo consideraron insuficiente y recurrieron.

Luzardo esgrimió el último auto emitido este mes en el que se ratifica que no es proporcional que un grupo de seis concejales como el PP tenga sólo dos ediles en comisiones, igual número que otros grupos que consiguieron en las elecciones tres diputados.

«No sé qué interés tiene en no cumplir con la ley y atentar con nuestros derechos», preguntó Luzardo e Hidalgo le contestó alterado: «Es falso que yo no cumpla ninguna resolución, porque las cumplimos todas, incluida esta».

Según Hidalgo, la resolución judicial choca con la «norma aprobada en el Parlamento de Canarias, que dice que tiene que haber un número de concejales en una comisión. Seguimos sin tener esa proporcionalidad. El grupo mayoritario de este pleno tiene once concejales y debería tener seis en las comisiones y tiene cuatro. Y no nos quejamos. El problema de fondo es que usted quiere cobrar más dietas. No entre en una batalla de este tipo porque es absurdo. Con el tiempo, todo se pondrá en su sitio. Dentro de un mes lo veremos».

El alcalde subrayó que el "problema de fondo" que ha provocado la falta de proporcionalidad de las comisiones tiene que ver con la desbandada de varios concejales de la oposición de los grupos por los que fueron elegidos. "No es culpa de este gobierno que se hayan roto todos los grupos municipales de la oposición y ahora estén como no adscritos, incluido el primer grupo de la oposición que es el suyo, que ha perdido una concejala y usted ha entrado en una batalla jurídico política por intentar por todos los medios que no cobre comisiones de ninguna manera. Y después pretendió que todos sus concejales cobraran dietas incorporados en sus grupos", señaló Hidalgo. Durante este mandato, se han ido al grupo de no adscrito tres concejales, Carmen Guerra, que pertenecía al PP y Beatriz Correas y José Guerra, ambos de Ciudadanos.

La discusión se inició en la etapa final del pleno, en la parte de preguntas. Luzardo intentó rebatir al alcalde, que le quitó la palabra. Finalizado el pleno, ambos continuaron enzarzados en la disputa.