El Muelle Deportivo se sumerge en las nuevas creaciones de la moda playera

La esencia de las creaciones de la diseñadora Miguelina Domínguez tiene su origen los colores de su finca de plataneras y del mar y de todos las flores que la rodean en Gáldar, donde vive.

Es en ese entorno donde encuentra la inspiración para crear esos naranjas, amarillos, rosas, fucsias y verdes tan característicos que invaden sus camisetas y prendas de baño.

Creadora de la emblemática marca Chacho-Chacha, de Moda Cálida, Miguelina Domínguez forma parte de los 34 diseñadores y diseñadoras que participan este fin de semana en la quinta edición de la pasarela Summerland, Vive el verano, en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Organizada por el Cabildo de Gran Canaria bajo el paraguas de Moda Cálida, la feria se enriquece con marcas que acaban de nacer junto a otras más consolidadas, en las que reina la presencia de los colores de la naturaleza canaria. Conforme avanzó este sábado aumentó la afluencia de personas que acudieron tanto a ver las nuevas creaciones como a los desfiles y también a la zona de picnic.

Las creaciones de la nueva colección de verano de Miguelina Domínguez no pudieron desfilar este año, porque no concluyó a tiempo, pero sus camisetas y sus prendas de baños de la última colección sí estaban presentes en un puesto de la feria.

La marca Chacho-Chacha, recuerda Domínguez, nació en 2007, con una colección de moda casual.

Después ideó otra más artesanal, en la que mezcló el neopreno con los calados canarios.

«La primera colección la saqué el día de Santiago. En Santa Ana, al día siguiente, las camisetas, las del logo Chacho-Chacha, estaban todas vendidas y eran 75, gracias al boca a boca».

A partir de ahí la diseñadora, que empezó con blancos y negros y dorados y platas, se aventuró con los colores y las flores que crecen en su casa.

Los colores de las plataneras, las flores y el mar invaden los diseños de Chacho-Chacha

«Yo soy fiel a esos colores. No se me apetecen otros. Todos los diseños míos se inspiran en las plantas, el mar, en todo lo que veo alrededor de Gáldar. Menos los tejidos, hago todo el proceso, desde el diseño hasta su plasmación en las telas y su confección». Sus diseños de sachos y cuchillos se han hecho famosos. Mantiene las camisetas con el logo con el que empezó en la moda porque se lo pide todo el mundo.

«¿Y como lo voy a quitar?, no puedo porque me lo siguen pidiendo. He intentado poner dentro del logo el mar o fincas de plataneras pero la gente pide el esencial, el negro con las rayas en colores o la camiseta blanca con el logo negro».

ADomínguez, que lleva varias décadas trabajando también como educadora infantil, le gusta acudir a estas ferias y pasarelas porque «son importantes para el público y al mismo tiempo te relacionas con otros diseñadores. Por ejemplo, hemos hablado de comprar la lycra juntas para abaratar los costes y de informar a los más jóvenes sobre como sacar una nueva marca».

De las redes del océano a la moda

De las redes de pesca del océano provienen a veces los tejidos de la marca Nanué Brand, un material reciclado llamado econyl, que se fabrica con los desechos del nylon.

Las diseñadoras Sara Cruz y Verónica Cruz, creadoras de Nanué Brand, figuran entre los más jóvenes de la feria.

La marca tiene apenas dos años de vida.

La mayoría de las clientas de Nanué Brand son jóvenes extranjeras que viven en Canarias. Las diseñadoras intentan internacionalizar la marca

Se estrenaron en 2021 en Fashion and Friends. El pasado viernes presentaron su nueva colección en Summerland. «Se llama Naturaleza y nos hemos basado en los elementos aire, tierra, fuego y agua. Nuestro producto va dirigido a esa chica joven que está viajando y tiene una maleta pequeña, por lo que necesita ropa versátil y ligera que pueda usar para muchas cosas», explica Sara.

Las amigas Cruz están muy conectadas con el mar y se embarcaron en el diseño a partir del surf. Ambas hicieron diseño industrial, Verónica se especializó en moda y Sara en marketing. Y su ropa se diseña especialmente para las extranjeras que vienen a Canarias.

«Son las que más nos compran, las que más conectan con nuestra maca y además están muy concienciadas con el medio ambiente». Ahora participan en un programa de Proexca para internacionalizar la marca y se encuentran en la fase de analizar toda la problemática derivada de la logística y buscando ayudas.

Recién llegadas están también las hermanas Karen y Sheila Quintana Amador, que empezaron hace año y medio con la marca Volcano Blood, especializada en bikinis.

«Hacemos ediciones limitadas a mano y nos encargamos de todas las fases del proceso de creación». Karen hizo un máster en banca y finanzas y Sheila estudió turismo y un máster en marketing, pero siempre había soñado con tener una marca de bikinis. No paró hasta que sacó su primera colección. Luego metió a su hermana en la empresa y ahí siguen las dos, una encargándose del aspecto creativo y la otra del área relacionada con los números. Presentaron su última colección el pasado viernes y por el momento su ropa de baño sólo va dirigida a las mujeres, aunque quieren adentrarse en un futuro en el sector masculino. Hace poco empezaron a trabajar las camisetas.

«Nuestros bikinis son para ir a la playa y tirarte en la arena, del día a día y destacan por su colorido. Cambiamos todos los meses los estampados. El tanguita fijo es el que tiene más éxito. Son bastante recortados para dejar la menor marca posible, aunque también tenemos braguitas altas para hacer surf», comentan.

La marca Braszuca Sportwear, de Mónica Ramos, se encargó de abrir el desfile de la pasarela Summerland de este año. Ramos es brasileña aunque lleva 17 años en Canarias. La ropa deportiva es su fuerte, pero sus bikinis no se quedan atrás. La diseñadora utiliza, tanto en la ropa deportiva polyamida, que «es transpirable, por lo que el tejido está seco y no huele mal. Es además un tejido muy elástico, se adapta a la forma del cuerpo y no deja marcas». En estos momentos su prenda estrella son los monos estampados.

«Estos diseños», explica, «no se ven por aquí. Son cosas raras que salen de mi cabeza, pero me gusta crear, innovar y probar».

Creó la marca hace siete años, aunque hace sólo uno y medio que empezó a exponer.

«Empecé a darme a conocer después de la pandemia porque la situación cambió. Soy gestora de marketing y llevaba muchos años en una empresa y me despidieron. Fue entonces cuando aposté por mi marca y me salió bien, pero sigo teniendo otro trabajo y compagino ambas tareas. Ahora estoy haciendo bañadores para chicos, porque me los están pidiendo», sostiene.