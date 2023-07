El Partido Popular (PP) presentará una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que la sociedad gestora de Mercalaspalmas ejecute de "inmediato" las obras necesarias para poner de nuevo en funcionamiento la nave afectada por el incendio ocurrido en junio.

"Nos sorprende que nadie del Ayuntamiento se haya puesto en contacto durante un mes con los damnificados, que han tenido unas pérdidas millonarias", ha señalado la portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, quien ha visitado este lunes las instalaciones de Mercalasalmas junto a los ediles de su grupo Ángel Sabroso, Ignacio Guerra y Olga Palacios, ha informado el citado partido en un comunicado.

"Vamos a presentar una moción en el pleno para exigir a la presidenta del Consejo de Administración, Carolina Darias, que atienda a todos estos empresarios, que se les de una respuesta inmediata y se solucionen los problemas de Mercalaspalmas, agravados por el suceso que tuvo lugar hace un mes", ha indicado Delgado.

Reunión con los afectados

En la nota se recuerda que, dos días después del incendio, el grupo municipal popular, con su portavoz a la cabeza, visitó la nave afectada, se reunió con empresarios afectados y posteriormente solicitó por escrito los informes de los bomberos para determinar qué medidas de seguridad había en el edificio y qué se encontraron los bomberos al llegar al lugar del suceso.

"No podemos hacer como que el Ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, no tienen nada que ver en la solución de este problema. No solo la alcaldesa es la presidenta del consejo de administración sino que además otro de los concejales de gobierno", en referencia a Pedro Quevedo, "forma parte de dicho consejo", ha apuntado Delgado.

Así mismo, ha considerado que "deben exigir a Mercasa que se ponga orden cuanto antes" y ha recordado también que el PP ya solicitó que se apoyara a las empresas que sufrieron el incendio. En especial a una de ellas, que además de la mercancía y las naves perdió toda la zona de oficinas, por lo que no puede operar.

"No podemos olvidar que de estas empresas dependen puestos de trabajo y la administración debe hacer todo lo posible por agilizar el pago de los seguros de responsabilidad civil y hasta entonces poner todas las ayudas posibles para que estos profesionales, que han visto cómo sus empresas ardieron, puedan operar cuanto antes", ha recalcado Delgado.