El retraso de la nueva sede de la UP deja sin talleres al Cono Sur

El retraso en la apertura de la nueva sede en el Cono Sur de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste (UP) hace que en esta parte de la ciudad no se vayan a realizar talleres en el inicio del próximo curso 2023-2024. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció la semana pasada el listado de cursos que comenzarán a impartir en octubre, referencia donde no figura ninguno para este centro. Este, ubicado hasta el pasado junio en el barrio marinero de San Cristóbal, tendría que haberse trasladado ahora al antiguo colegio Carlos Navarro, en el paseo de San José.

La UP abre las inscripciones para 140 talleres de larga duración el próximo curso Las obras de la primera fase de rehabilitación del Carlos Navarro finalizaron el pasado mes de enero, hace ocho meses. Durante la visita del entonces alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, este aseguró que las instalaciones estarían operativas en septiembre; concretamente los dos edificios -de un total de cuatro- que en ese momento ya habían sido remodelados. El coste de estos trabajos fue de 814.728 euros a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Los dos edificios ya rehabilitados del colegio de San José acogerán talleres de tradiciones canarias El Consistorio capitalino, a través de un comunicado de prensa en el que anunciaba el inicio en septiembre de las obras de la segunda fase del proyecto, resaltó que «la previsión» apunta a que este nuevo centro pueda abrir sus puertas «durante el segundo cuatrimestre del próximo curso 2023-2024». Esta sede vendría a sustituir a la de San Cristóbal, que ha pasado a estar cerrada dado su mal estado de conservación y su reducido tamaño. Los dos edificios del antiguo colegio cuya rehabilitación ya ha terminado tendrían que haber acogido aularios, además de una biblioteca con contenidos canarios. Según lo previsto, en uno de los inmuebles habrá talleres vinculados a las tradiciones canarias, es decir, alfarería, cestería, telares o el tocado de instrumentos. El otro estará más enfocado a la empleabilidad, con cocina, peluquería, diseño, informática o idiomas. A esta primera fase habrá que añadirle una segunda cuyas obras están apunto de comenzar. Los trabajos, con una duración prevista de seis meses, consistirán en la mejora de la accesibilidad al recinto y el ajardinamiento de las zonas comunes. Además, habrá una tercera fase -sin fecha a la vista- en la que se rehabilitarán los dos edificios restantes; uno acogerá más aularios de la UP, mientras que el otro será la nueva sede de la Escuela Municipal de Música. Una vez finalizado todo el proceso de reforma, la sede de la UPen el paseo de San José será la más grande del Archipiélago. Edificio Cachalote Los trabajos de esta segunda fase salieron a licitación a finales del año pasado, pero la tardía entrada en vigor de los presupuestos municipales alargaron el proceso de contratación, que finalmente ha recaído en Gratec SA con una inversión de 1.034.271 de euros. La financiación también procede de los fondos Edusi, con los que se pretendía transformar el Cono Sur. El plazo de ejecución finaliza en diciembre, por lo que, las partidas que no se hayan ejecutado para ese entonces tendrá que ser sufragadas por el Consistorio. La UP oferta el próximo curso un total de 140 talleres frente a los 155 del año anterior Mientras tanto, al consultar la página web de la UP, el centro del Cono Sur aparece como «cerrado temporalmente». La dirección que figura sigue siendo la calle Santiago Tejera Ossavarry, es decir, el antiguo colegio de primaria de San Cristóbal, situado en el arranque norte del barrio marinero. Está previsto que este inmueble se convierta en el Edificio Cachalote, un espacio para el fomento de actividades vinculadas con la economía azul cuya transformación también depende de los fondos Edusi. Este centro estuvo operativo hasta la finalización del curso pasado. Al mismo tiempo, tampoco existe oferta para este centro en el listado de talleres para el curso 2023-2024. No obstante, el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira dispone de una sede que sí estará operativa durante todo el año lectivo. Se trata del centro situado en el barrio de Lomo Blanco, en la calle San José Artesano número 23. El siguiente que más cerca les quedaría sería el de Arenales, en la calle Pamochamoso 34. La ciudad pierde al menos 2,2 millones por no acabar en plazo las obras Edusi del Cono Sur Dentro de la oferta de talleres del nuevo curso, en el centro del Lomo Blanco habrá talleres de costura creativa, ganchillo, telares y tapices, pilates, danza, aerobaile, teatro o tejidos a dos agujas. En cuanto a los talleres tradicionales canarios, aquellos que se impartirán en la nueva sede del paseo de San José, en Ciudad Alta hay alfarería y en La Paterna bailes típicos, cantos canarios y timple. En total, la UP oferta un total de 140 talleres en los nueve centros operativos, en comparación a los 155 del curso pasado -cuando aún estaba abierta la de San Cristóbal-. El plazo de inscripción online comienza el próximo 18 de septiembre a las 10.00 horas y finaliza el 21 del mismo mes.