Desde hace mucho tiempo que entre las calles de Las Palmas de Gran Canaria durante los fines de semana a partir de las diez se inicia una carrera por recoger las terrazas, con la bebidas en la mano para entrar dentro de los bares de la ciudad. A pesar de que algunos de ellos están completamente abiertos y la diferencia del ruido desde el interior hacia la calle es insignificante, "un centímetro sujetando una copa en la mano desde estas horas marca la diferencia entre ser multado o no".

Este es el bucle del ocio que está condenando el ocio de tarde y nocturno en los establecimientos de la restauración a la octava ciudad más importante del país. "No es lo que quiero para la ciudad", respondió Darias frente a esta situación en una entrevista en Hoy por Hoy Las Palmas de la Cadena Ser.

"Tenemos que ser capaces en la mesa de diálogo entre el sector de la restauración y de los vecinos" de llegar a un acuerdo. "La judicialización es el fracaso del diálogo y, es importante, poderlo retomar", ha dicho Darias. "Cuando voy a otras ciudades reconozco que son lugares vivos", aunque la primera edil matiza que "quienes tienen los negocios de la restauración tienen que poner las medidas suficientes para causar las menores molestias posibles, pero también quienes hacemos usos de las terrazas".

Residuos

La alcaldesa de la ciudad ha reconocido que existe problema con el mantenimiento y la recogida de los residuos en Las Palmas de Gran Canaria. Por este motivo, "una gran parte de la solución pasa por el nuevo contrato de limpieza" después de haber recogido veinticuatro toneladas de residuos de cinco de los barrios en una peor situación. Sin embargo, Darias también ha hecho una llamada de atención a la ciudadanía a quienes advierte de que se está sancionando los comportamientos incívicos.

"Este viernes se ha publicado cinco nuevas convocatorias de personal directivo", recuerda Darias, con el objetivo de que durante estos pocos días de mandato se haya convocado "diez nuevas plazas de directivo en el ayuntamiento". Desde la perspectiva de la primera edil, este proceso de contratación permitirá "impulso a la gestión, modernización y compromiso para mejorar todas las prestaciones de los servicios públicos".

Bajas laborales

Según los datos del ayuntamiento capitalino grancanario, alrededor de un cuarenta por ciento de la plantilla del consistorio no se presenta a su puesto de trabajo. "Las bajas no las doy yo, sino doctores; entiendo que las bajas son correctas". "Sí que me corresponde a mi como alcaldesa impulsar, motivar y dotar de mejores recursos humanos y materiales para dotar a la ciudad de servicios públicos".

Metroguagua

La obra para la construcción del sistema de guaguas de alta densidad de pasajeros estrenará una parte de su trayecto en el año 2024, aunque Darias ha lamentado que no puede concretar en qué fechas entrará en funcionamiento el servicio al completo. "Muchas administraciones públicas están teniendo dificultades con las licitaciones, con los precios". Aunque no "me atrevo" a dar una fecha, sí que está convencida de que "la Metroguagua será un antes y un después para la ciudad. Queremos que entre en funcionamiento cuanto antes".

Además de la Metroguagua, para Darias una de las claves de la legislatura será la reforma del barranco del Guiniguada, un proyecto que no es la primera vez que se plantea, pero que está convencida de que "se debe seguir ganando espacios para la ciudadanía". En cuanto a la posibilidad de que la ciudad recupere alguno de los espacios militares de La Isleta ha subrayado que "la Defensa es fundamental. Creo que la presencia de las Fuerzas Armadas en la ciudad es importante. Siempre hay que ir adaptando y mirando a una ciudad del siglo XXI, pero su presencia es importante".