Servicios Sociales asiste a 124 personas sin hogar en lo que va de año en Las Palmas de Gran Canaria

El equipo que asiste a la personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria atendió 124 personas en el primer cuatrimestre del año. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, cifraba en septiembre del año pasado esta cantidad en 171 personas. Estas cantidades son orientativas de la realidad que se vive en las calles, dado que la capital lleva desde 2020 sin hacer un censo oficial por problemas a la hora de reconocer el plus de nocturnidad a las trabajadoras del servicio, de tal manera que llevan cuatro años sin poder actuar de noche, que es cuando se obtiene mayor facilidad y fiabilidad si se quiere trazar un mapa de la situación del sinhogarismo en la ciudad.

La concejala facilitó los datos este miércoles en la Comisión de Pleno de Bienestar Social. Vargas matizó que las cifras de las personas sin hogar son "muy dinámicas". Cabe tener en cuenta las circunstancias de estos ciudadanos, puesto que tienden a moverse de unas zonas a otras, incluso de municipio. También es habitual que quienes abandonan la calle -y hagan uso, por ejemplo, de un recurso de la administración- terminen volviendo a una situación crítica poco tiempo después. Caso del hombre que encontraron sin vida el sábado en la calle Joaquín Blum, en Escaleritas, quien tras haber pasado un tiempo en un sitio de acogida de Telde, volvió al raso al recaer en las adicciones.

¿Dónde hay más personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria?

De estas 124 personas atendidas entre enero y marzo, 93 eran hombres y 31 mujeres. Además, Vargas especificó que 27 han logrado abandonar la calle en estos meses. Según la información aportada en septiembre del año pasado, de las 171 que estaban en situación de calle 63 lograron un techo, mientras que, en el anterior registro hecho público, en 2022, eran 137, lo que evidencia la gran variabilidad de la cantidad de personas que duermen al raso. Durante este primer cuatrimestre las técnicas han hecho 400 actuaciones en las que han prestado ayuda y asesoramiento a estas personas en situación de extrema vulnerabilidad.

La mayor parte de estas 124 personas se concentraron en los distritos de Isleta-Puerto-Guanarteme, Vegueta-Cono Sur-Tafira y Ciudad Alta -motivado en este caso por la presencia de la sede de Cáritas en la avenida de Escaleritas-. Vargas, a diferencia del pasado mes de septiembre en una comparecencia similar solicitada al igual que ahora por el PP, no especificó las cifras por cada uno los distritos ni los puntos donde se han detectado en cada uno de ellos.

El Ayuntamiento lleva desde 2020 sin realizar un censo oficial de personas sin techo dado que hasta ahora no ha habido acuerdo con las técnicos por el plus que deben cobrar por trabajar de noche. Este recuento, normalmente, se realiza una vez al año y de noche; de hecho, se considera primordial actuar en este horario, puesto que es cuando las personas en esta situación permanecen en un mismo punto. En este sentido, Vargas señaló que han llegado "a un consenso con Recursos Humanos para que mientras sigamos a la espera de la solución puedan salir a la calle con cargo a horas extraordinarias nocturnas".

Dos trabajadoras sociales

Actualmente, las actuaciones de calle las están realizando dos trabajadoras sociales junto a personal de Cruz Roja mediante acuerdo de colaboración, además del equipo especializado en personas con problemas de salud mental y el apoyo de la unidad UPAL de la Policía Local. Tras la insistencia de la concejala del PP María Amador, Vargas indicó que en este primer cuatrimestre del año las técnicos tampoco han estado saliendo de noche, por lo que será previsiblemente más adelante cuando se tengan datos más exactos de cuántas personas están pernoctando al raso en Las Palmas de Gran Canaria.

"No es normal que lleven cuatro años para solucionar este servicio", recriminó Amador. Vargas, por su parte, justificó que el servicio de calle no haya actuado en horario nocturno durante este tiempo al carecer de "una consigna para poder abonar horas extra" y que hasta ahora no la habían obtenido de Recursos Humanos. A partir de ahora, las técnicas saldrán "al menos" cada 15 días acompañadas de la UPAL. No obstante, el complemento específico que deben reconocerle a las trabajadoras sigue en la mesa de negociación, según apuntó la concejala, por lo que este pacto de horas extra será temporal a la espera del reconocimiento del plus.

Por otro lado, Vargas también dio cuenta de las personas atendidas en los distintos recursos disponibles en Las Palmas de Gran Canaria para las personas en situación de sin hogarismo. Con 38 plazas, en el Cam de El Lasso han atendido este primer cuatrimestre a 49 personas; en el Cam Gánigo, 28 plazas y 39 personas atendidas; CIS La Isleta, 28 plazas y 62 personas atendidas. Los cupos han estado cubierto en todo momento.

432 menores, en riesgo social Un total de 432niños y niñas de Las Palmas de Gran Canaria han sido declarados en situación de riesgo dados los precarios ingresos de sus familias. La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, detalló ayer en la Comisión de Pleno la situación de la ciudad distrito por distrito. En el de Ciudad Alta, están en valoración 248 familias y 112 menores han sido declarados en riesgo; en el distrito Centro, 131 y 70 respectivamente; Puerto-Isleta-Guanarteme, 109 y 46; Vegueta-Cono Sur-Tafira, 224 y 97; y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, 47 familias y 107 menores. En cuanto a otros indicadores, la ciudad repartió 71.684 euros prestaciones por emergencia social. Además, ha habido 1.268 beneficiarios de prestaciones de especial necesidad por 955.000 euros. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, han sido 3.367 persona. | A. V.

