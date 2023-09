Servicios Sociales interviene con 171 personas sin hogar en lo que va de año

La plantilla de intervención de calle de los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha actuado, entre enero y julio de este año, con un total de 171 personas sin techo, unas cifras que reflejan un incremento en un 24,8% del sinhogarismo en la capital con respecto a los 137 detectados en 2021.

El incremento se eleva hasta casi el doble con respecto al recuento realizado en julio de 2021, que la responsable de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, cifró en 86.

Los nuevos datos fueron facilitados este miércoles en la comisión depleno de Bienestar Social por la responsable del área Carmen Luz Vargas, quien aseguró que en lo que va de año se ha podido «resolver» la situación de un total de 62 personas, por lo que consideró que no todos esas 171 sin techo atendidos están en este momento durmiendo al raso.

El Puerto y el distrito Centro acaparan más de la mitad de los lugares elegidos para pasar la noche

La edila dio a conocer los datos durante una comparencia, solicitada por el Partido Popular, en la que informó sobre las intervenciones realizadas a lo largo de este año con la gente que pernocta en la calle. Según estos datos, entre enero y julio se realizaron 156 salidas, en las que fueron «localizados y asesorados» un total de 171 personas, de los cuales 143 son hombres y 28 mujeres que, en su inmensa mayoría, se mueven por el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme y Centro.

Entre las 62 personas que han podido dejar la calle, explicó que catorce está en pensiones, cinco, en acogimiento familiar, ocho viven en alquiler, al que han accedido con sus propios recursos; cinco residen en viviendas y 19 han sido admitidos en la red de centros municipales para personas sin techo.

Otra persona se encuentra en un centro sociosanitario, otros dos han ingresado en prisión, dos han sido hospitalizados y cinco han retornado o a otras comunidades del Estado español o países, de donde procedían.

«Se ha intervenido con 171 personas», aclaró Vargas, «pero eso no significa que estén todos los días del año en calle. Son personas con las que se interviene en la calle, independientemente de que estén durmiendo o no. Se ha solucionado la situación de 62 personas, que ya no están en calle». Añadió que las mismas personas que están en los centros municipales salen a la calle, porque «tienen regímenes abiertos, y si son intervenidos por nuestros técnicos, se les asesora y proporciona todos los recursos a los que se pueden acoger las personas sin hogar».

La responsable de Bienestar Social se refirió a un total de 51 calles, playas y plazas que son elegidos para pasar la noche. Aunque no especificó la totalidad de los emplazamientos en los que suelen pernoctar, el distrito Puerto-Guanarme-La Isleta es el que acapara la mayoría de los lugares elegidos por los indigentes y de hecho, en 2021, se llegaron a describir en ese distrito hasta 47 zonas de un total de 94 lugares usados en toda el municipio.

La mayoría, en el Puerto y Centro

La concejala Vargas habló este miércoles de 18 emplazamientos en el distrito Puerto-Guanarteme-Isleta: playa de Las Canteras, en la zona de La Puntilla, Peña La Vieja, Saulo Torón y Auditorio; parque de Santa Catalina y alrededores, plazoleta Farray e inmediaciones, avenida Mesa y López y aledaños, Casa del Marino e inmediaciones, alrededores del centro comercial Las Arenas, centro de salud de Guanarteme e inmediaciones, plaza del Pilar y alrededores, Madera y Corcho, cancha del Lloret y Mercado del Puerto e inmediaciones, castillo de La Luz y alrededores, plaza Manuel Becerra e inmediaciones, El Sebadal, Nueva Isleta y El Confital.

Le sigue el distrito Centro por número de emplazamientos con catorce: playa de Las Alcaravaneras, con varias zonas de pernoctación, Mercado Central y calles adyacentes, paseo de Chil, con varios emplazamientos; León y Castillo, con varios puntos; parque Doramas, varios emplazamientos; Luis Doreste Silva y alrededores, Tomás Morales y calles aledañas, varios emplazamientos desde El Obelisco hasta el centro sociosanitario El Pino; Plaza de La Feria, plaza del Fuero Real, zona de Triana e inmediaciones, Primero de Mayo e inmediaciones y Guiniguada e inmediaciones.

En el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira se han contabilizado nueve lugares: Mercado de Vegueta e inmediaciones, Catedral y alrededores, plaza de Santo Domingo, barrio marinero de San Cristóbal, Juzgados e inmediaciones, Alicante con varios emplazamientos, San José, Pedro Hidalgo y Ramblas de Jinámar.

En Ciudad Alta, habló de siete emplazamientos: La Minilla, Altavista, Buenavista, Schamann, Las Rehoyas, polígono Cruz de Piedra y alrededores de la iglesia coreana y laderas colindantes.

Tamaraceite es el distrito con menos personas sin hogar. Hay sólo tres emplazamientos: El Zardo, presa de Martinón y calle Explanada.

Según el recuento facilitado por Vargas en enero de 2022, el número de sin techo en la capital se cifró en 86 personas en julio de 2021. Los responsables municipales evitan, desde hace más de tres años, dar la cifra del censo de personas que duermen en la calle, escudándose en la falta de acuerdo con los trabajadores sobre el plus que deben cobrar por salir de noche, que ha impedido la ejecución de la enumeración, que suele hacerse una vez al año y de noche, que es cuando la mayoría está en la calle.

Dicho acuerdo con los trabajadores se alcanzó desde el pasado año y, según Carmen Luz Vargas, su materialización en la fijación de un complemento está pendiente de que Intervención de el visto bueno.

La concejala del PP, María Amador, criticó la demora en aplicar el plus de nocturnidad que permita a los trabajadores atender a las personas sin techo por la noche. «Quédese tranquila, que la acción de este grupo de gobierno es solucionar el problema y que no duerma nadie en la calle. Es difícil porque hay personas que deciden estar en la calle y cuando entran en un recurso optan otra vez por salir, pero nosotros no vamos a desistir de nuestra obligación», aseguró Vargas