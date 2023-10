El empresario Enrique Sánchez Romero presentó su biografía en el Hotel Santa Catalina en el marco de un almuerzo de la asociación GEMAEM (generales, magistrado y empresarios) que anima José Antonio Hernández Reja, como secretario general. El almuerzo fue presidido por Julio Salom Herrera, Teniente General Jefe del Mando de Canarias y antes de repartir la obra que resume la vida de Sánchez Romero, se dió la bienvenida social el General Jefe de la Brigada “Canarias XVI” Ricardo Esteban Cabrejos que estaba acompañado por Ramón Armada Vázquez, General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra; así también por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Javier Vidal; el general del Mando Aéreo, Fernando Carrillo; el almirante del Mando Naval de Canarias, José Lago Ochoa; y el general de la Guardia Civil, Juan Hernández Mosquera.

Entre los participantes en el almuerzo se encontraban, entre otros, el obispo José Mazuelos, Ana Suárez; Jimena Delgado, Juan Miguel San Juan, Mario Rodríguez; Fernando del Castillo Benítez de Lugo; Alberto Cabré; Octavio Martell, Jurgen Flick, Sergio Alonso, Fernando del Castillo Morales; Francisco Moreno y Enrique Sánchez Prada, entre otros.

El acto se abrió con unas palabras de Hernández Reja, después y tras la bendición de la mesa por parte del obispo, intervinieron los generales y se levantaron las copas en el brindis por la "cadete Borbón", por la princesa de Asturias, ahora en la Academia Militar de Zaragoza.

Postres

A los postres llegó el momento de la presentación del libro titulado "Una biografía de Enrique Sánchez Romero. Historia de una barca llamada 'fe' y unos remos llamados 'voluntad'. El libro es obra del escritor Enrico María Rende y son trescientas páginas con el relato familiar e imágenes de la vida de Enrique Sánchez Romero, que expresó su agradecimiento por haber sido reconocido con condecoraciones de los tres ejércitos. La última a sugerencia de Ramón Armada como 'Granadero de Honor'. El prólogo del libro es de su compañero de Colegio Mayor Isidoro Sánchez García, ingeniero de Montes.

"Siempre ha querido recoger en una biografía los hechos más relevantes de mi vida, y nle he encomendado esta tarea a mi amigo Enrico M. Rende, quien los ha ido recogiendo y desgranando con paciencia, realismo y buen hacer literario", escribe Enrique Sánchez Romero en una de las tapas de la obra. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, el 29 de diciembre de 1940, este empresario agradecido a la vida y a la familia y a los amigos, resume así su objetivo: "Ha sido trasladar a los que quiero, Chicha, mis hijos, nietos, familia, amigos y compañeros mis experiencias y mis vivencias". Y a fe que lo consigue. Enrique Sánchez Romero está casado con Chicha Prada, padres de Manuel, Enrique, Mateo, María , Mercedes y Pablo Sánchez Prada.

"Dios ha querido ser magnánimo conmigo dándome mucha vida-voy por los 82 años, una gran familia, con Chicha al frente de ella, muchos buenos amigos y siempre mucho trabajo y que he disfrutado", se lee de su "puño y letra'. "El trabajo es una parte esencial de nuestra vida y sobre todo el trabajo bien hecho".

Y añade: "No he sido, ni mucho menos, un buen católico, pero sí que me he apoyado en Jesús y María , como dos firmes baluartes para todas las ocasiones que los he necesitado y siempre me han respondido con creces". Firma su obra en abril de 2023 en La Casita, en la lanzaroteña Playa Blanca.