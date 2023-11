Accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. Un coche sufrió un siniestro en la mañana de este sábado, 11 de noviembre, al salirse de la vía y quedarse enganchado a una barandilla en la calle Muelle Las Palmas, en una esquina del parque San Telmo.

Efectivos de Unidad de Distrito y agentes de movilidad de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudieron al lugar de los hechos, en donde afortunadamente no provocó heridos, tan solo daños de consideración en el vehículo implicado.

Los agentes barajan la hipótesis de un despiste del conductor que estaba utilizando el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para orientarse por las calles de la capital grancanaria.

Multas y sanciones

Las distracciones al conducir han emergido como la principal causa de accidentes en carretera, llevando a la Dirección General de Tráfico (DGT) a intensificar la supervisión del uso del teléfono móvil, que es, sin duda, el dispositivo que más contribuye a las distracciones mientras estamos al volante.

En realidad, no solo se ha incrementado la penalización por usar el teléfono móvil al conducir, aumentando de tres a seis puntos menos en el carné de conducir, aunque la multa económica sigue siendo de 200 euros. Además, la DGT ha adoptado cámaras en carreteras que registran si el conductor tiene el móvil en las manos.

Aunque la DGT promueve un uso activo del teléfono, reconoce que este dispositivo permite realizar llamadas con manos libres, brinda información como navegador y sirve como centro de entretenimiento para los conductores, con acceso a música o podcasts que escuchan.

Por lo tanto, reproducir las indicaciones del navegador o canciones no es motivo de sanción, siempre y cuando no distraiga al conductor de la tarea de conducir. Este detalle es crucial, ya que la posición del móvil puede dar lugar a una multa de 100 euros, siempre y cuando no se utilice activamente durante la conducción.