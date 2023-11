Las Arenas sorprende con una cortina de agua en su encendido navideño

Dos niños enfermos de cáncer de la Asociación Pequeño Valiente -Jimena y Adán- fueron los encargados este viernes junto a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, de encender el árbol de Navidad del centro comercial Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria. Había tantas ganas de darle al botón que Jimena se lanzó sin que apenas se hubiera puesto en marcha la cuenta atrás. Menos mal que el presentador de Televisión Española en Canarias Roberto Herrera, maestro de ceremonia, estuvo raudo y paró a la pequeña para dar emoción al encendido, que congregó a centenares de personas alrededor del establecimiento comercial, tanto es así que se colapsó el tráfico.

Pero la sorpresa que tenía preparado el centro comercial, que este año cumple treinta años en funcionamiento, vendría tras el encendido del árbol, de cuatro pisos y coronado con una estrella, si no la cortina de agua de la fuente que se ha proyectado en la misma plaza y donde figura el nombre Las Arenas, que seguro se convertirá en un nuevo icono para Las Palmas de Gran Canaria.

Encendamos juntos la Navidad, lema elegido para este año, contó en esta edición con la cantante Soraya Arnelas como madrina de honor. Vestida en tonos de Papa Noel, la artista abrió el espectáculo una hora antes con la tradicional Blanca Navidad.

La cantante derrochó simpatía y lamentó que sus hijas Manuela y Olivia no hubieran venido a Gran Canaria para ver «la llegada de la Navidad» y disfrutar de una noche fantástica casi de verano.

En el espectáculo navideño también actuaron Cristina Ramos y Jorge González

Junto a la cantante, que representó a España en 2009, estuvo Jorge González, que se dio a conocer en Operación Triunfo como la artista extremeña y que, casualmente, es uno de los 16 elegidos para competir en el Benidorm Fest 2024, donde se elegirá en febrero a la canción y el artista que representará a España en Eurovisión en Malmö (Suecia).

La madrina del centro comercial Las Arenas del pasado año, la grancanaria Cristina Ramos, ganadora de la primera edición de Got Talent España y de la séptima temporada de La Voz en México, también se sumó a la noche mágica. Y junto a Soraya interpretó el All I want for Christmas is you haciendo un guiño a Mariah Carey por partida doble.

El repertorio fue muy navideño y hasta Roberto Herrera no quiso perder la ocasión de interpretar un villancico. «Por mi gente, lo que haga falta», dijo, y se lanzó a cantar Santa Claus llegó a la ciudad junto a Soraya con gran soltura.

El encendido fue presenciado por el presidente y vicepresidente del Grupo HD Abraham y Andrés Domínguez, respectivamente. También por el CEO del grupo Andrés Domínguez; el gerente del centro comercial Las Arenas Francisco Javier Ramírez; el gerente de Carrefour Las Arenas Jesús López León; el párroco Hipólito Cabrera y la concejala de Carnaval Inmaculada Medina.

Minutos antes del encendido, el gerente del centro comercial Las Arenas Francisco Javier Ramírez agradeció «la fidelidad y confianza» que los canarios han tenido con el establecimiento durante estas tres décadas y prometió que el grupo seguirá trabajando para que la gran superficie continúe siendo un referente para las compras y el esparcimiento. Muestra de ello, dijo era la fuente que se ha diseñado para este aniversario.

Ramírez también dio las gracias al equipo de marketing y de mantenimiento del centro comercial por el diseño que ha preparado para estas navidades, en el que no faltará la pista de hielo, el belén de San Juan de Dios, atracciones infantiles y venta de productos artesanos, así como un trineo con el que sacarse una foto y compartirlo a través de las redes sociales.

Centenares de personas siguieron el acto, que tuvo como protagonista a Soraya

El párroco Hipólito Cabrera, por su parte, recordó a los presentes que no todo es alegría y diversión en Navidad y que es momento también de acordarse de todos los que están sufriendo «guerras injustas» en clara referencia al conflicto entre Israel y Palestina.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Carolina Darias felicitó al grupo Las Arenas por «su compromiso con la ciudad» y por su capacidad para modernizarse «lo que dice mucho de la marca». Y terminó animando a la gente a que asistiera el jueves a su primer encendido navideño.