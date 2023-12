El Metropole sale de su mayor crisis tras superar el concurso de acreedores

El Club Natación Metropole ha superado el concurso de acreedores al que se había sometido voluntariamente el pasado 28 de octubre de 2022, tras acumular una deuda superior a los 800.000 euros. La entidad socio deportiva enfila así el nuevo año, en el que celebrará su 90 cumpleaños, con más tranquilidad tras una de las peores crisis de su historia.

El magistrado Guillermo Fernández García del juzgado de lo mercantil, número 2, de Las Palmas de Gran Canaria, sentenció el pasado 17 de octubre que la administración concursal cesaba tras aprobar la propuesta presentada por el Club Natación Metropole para salvar la deuda con sus acreedores. Ambas partes firmaban el pasado 31 de julio un convenio, al que se adhirieron el 55,29 % de las empresas y bancos reclamantes; mayoría exigida por el texto refundido de la ley concursal, para lograr llegar a un acuerdo en la fórmula y tiempo de pago, después de que en mayo llegaran a un entendimiento.

«Estamos muy satisfechos. Deportistas, socios, trabajadores y, por supuesto, la junta directiva. Ha sido un año de mucho trabajo, con momentos muy delicados, pero siempre lleno de ilusión y de esperanza. Si algo positivo ha tenido este año, es ver lo importante y grande que es el Metropole, lo querido que es por instituciones y ciudadanía; en general», ha declarado el presidente del Metropole, Antonio Santana a LA PROVINCIA/DLP tras la sentencia, que él mismo comunicó a sus socios a través de la página web de la entidad deportiva y social.

El Metropole se ha comprometido a liquidar la deuda que tiene con las empresas y entidades bancarias en cuatro años a través de pagos mensuales y a una quita del 30%. No obstante, el Club tendrá que dar cuenta al juez con «periodicidad semestral, contada desde la fecha de eficacia total o parcial de la sentencia aprobatoria del convenio» del cumplimiento del acuerdo con sus acreedores. Asimismo, la ley indica que «los deberes de colaboración e información subsistirán hasta la conclusión del procedimiento» pese al cese del administrador concursal.

Una crisis importante

El Club Natación Metropole se sometió voluntariamente al concurso de acreedores para evitar la insolvencia de pagos, lo que hubiera provocado el cese de actividad y la disolución de una de las entidades deportivas más laureada y relevante de la sociedad canaria.

La deuda contraída con entidades bancarias y proveedores de distinta índole superaba los 800.000 euros debido a diversas causas. Por un lado, la mala gestión económica llevada a cabo durante los últimos tiempos, y, por otro, la pérdida continuada de socios a la que se sumó la crisis de la covid y el incremento de los combustibles por la guerra de Ucrania y Rusia, que subió el gasto en electricidad para calentar las piscinas.

Las soluciones al problema económico presentadas por la anterior junta directiva no gustaron a los miembros de la entidad lo que provocó a su vez una pérdida de confianza que abocó al club a unas elecciones extraordinarias apenas un año después de haber sido convocadas. No hubo, sin embargo, que acudir a las urnas ya que al presentarse solo una plancha -Plataforma Activa Metropole- y no haber recurso de reclamación los estatutos permiten su proclamación con los avales pertinentes.

La nueva junta directiva presentada por Plataforma Activa Metropole, que lideró la moción de censura contra la anterior dirección, ha tenido un año duro de trabajo para reflotar la entidad. No solo ha tenido que hacer frente a la concursal, sino que ha tenido que gestionar un ERE con los trabajadores al mismo tiempo que emprender medidas para reducir costes para reflotar la situación económica sin mermar los servicios que presta a los socios y modernizar la entidad. Y, lo más importante, recuperar la confianza de los socios en el Club y conseguir nuevos miembros para incrementar la masa social y superar así la crisis económica.

Para ello, idearon la fórmula de que cada socio aportará uno nuevo, así como eliminar la cuota de entrada y reducir las cuotas. Una táctica que ha resultado exitosa de momento ya que han superado los 800 nuevos miembros desde el mes de marzo. «Cuando nos metimos en esta difícil labor hace un año, teníamos alguna noción de lo que venía, pero ha sido bastante más difícil de lo previsto», ha indicado el presidente, que afirma que el Club «ha ganado la competición más importante de su historia».