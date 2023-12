El 2023 encara su recta final y la ciudad se prepara para dar la bienvenida al nuevo año con buena música y fuegos artificiales. La playa de Las Canteras y, más concretamente, la plaza de Saulo Torón y los Jardines del Atlántico, se convertirán en los escenarios por los que desfilarán artistas y grupos locales, así como varios Djs, desde antes de las campanadas. En esta ocasión, serán Totó Noriega, Los Coquillos, Parchita Colorá y Los 600 los encargados de poner el ritmo a una velada que vivirá uno de sus momentos más álgidos a medianoche cuando el cielo del litoral se ilumine con el tradicional espectáculo de pirotecnia que marcará el cambio de calendario.

No obstante, el fin de año se adelantará un día en la sala cultural del parque Santa Catalina donde el sábado 30 de diciembre se celebrará un especial de «Miller baila». Este particular cotillón, que arrancará a las 20:30 horas, estará amenizado por Armonía Show. Al igual que en su edición anterior, la cita seguirá siendo gratuita para los mayores de 65 años y dispone de entradas para los que no alcancen esa edad en entradascanarias.com a un precio de 8 euros.

La música también será la verdadera protagonista de la noche del 31. Apenas una hora antes de que culmine el 2023, a las 23:00 horas, arrancará la actividad sobre las tablas de Saulo Torón y los Jardines del Atlántico de manera simultánea. En ambos puntos, la pauta de la velada vendrá marcada por una sesión de dj seguida de un primer concierto que se verá interrumpido durante diez minutos, justo al partir el año. En torno a las 01:00 horas, los disyoqueis volverán a la mesa de mezcla antes de dar paso a las últimas actuaciones.

La selección musical de Mr. Kangrejo hará vibrar el escenario más próximo a La Puntilla antes de las dos actuaciones programadas para la noche. La primera, llegará de la mano de Totó Noriega quien, a las 23:30 horas, comenzará su espectáculo «Timba con tumbao». El reputado percusionista lidera una banda de músicos canarios y cubanos que harán bailar al público con los ritmos inconfundibles de la cultura popular del país caribeño.

Tomarán el relevo a las 01:30 horas Los Coquillos. La carismática voz de Ginés Cedrés, las melodías guitarreras de Miguel Cedrés y la fuerza rítmica de la batería de Miguelo Arencibia harán disfrutar a los presentes en Saulo Torón a través de un movido repertorio que afianza éxitos tan populares como Borracho hasta el amanecer, La cabra de la legión o Sí sí sí.

Paralelamente, Parchita Colorá llevará la fiesta a los Jardines del Atlántico. Con Paco Perera a la voz y el bajo, Duna Santana a la voz y percusión, David Álamo a la guitarra, Ner Suárez al acordeón y tres y Lucas Arencibia a la batería, la agrupación interpretará temas tradicionales en los que estarán presentes la diversión, el color y la alegría que vinculan el folklore de Canarias con América Latina.

La velada musical, en la que Nala Rami estará sobre el escenario antes de cada concierto, culminará con la actuación de Los 600. La banda formada por Mario Ferrer ‘Mayín (drums), Bencomo Morales (voz), Juan Batista (voz), Pablo Trujillo (guitarra) y Alejandro Velázquez (bajo) versionará con estilo propio y fresco un variado repertorio de temas en español popularizado en las décadas de los años 70, 80 y 90.