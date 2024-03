De la silla de ruedas a campeones de España: la historia de Sin Barreras Driving

En el año 2013 nació la asociación Sin Barreras Driving, un proyecto que, por aquel entonces, se presentaba como pionero a nivel nacional. El objetivo: hacer del deporte un espacio inclusivo. Hoy, tras una década de andadura, el Club acumula diferentes reconocimientos como la Medalla de Oro al mérito deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

“Si me dicen que no puedo, les digo que observen cómo lo hago”. Este es el lema de Domingo Pulido, exjugador del equipo de baloncesto en silla de ruedas Econy Las Palmas, piloto de rally y fundador de la asociación Sin Barreras Driving. Fue en el año 2013 cuando un grupo de amigos decidió crear el Club que, por aquella época, se presentaba como un proyecto pionero a nivel nacional. Los inicios fueron duros, “ni siquiera teníamos claro el nombre. Nadie apostaba por nosotros. Pensaban que estábamos locos”, cuenta la presidenta de Sin Barreras, Ana González.

La asociación surgió con el objetivo de fomentar la integración e igualdad en el deporte del motor. El primer paso, explica González, fue lograr que aceptasen a un grupo de personas con discapacidad. "Costó conseguir nuestro espacio", relata. Sin embargo, pese a las dificultades y las "infinitas reuniones" con diferentes instituciones, lograron darle vida a un proyecto "tan bonito".

El equipo de 'Sin Barreras Driving'. / Andrés Cruz

Ahora, tras más diez años de andadura, la asociación acumula diversos reconocimientos como la Medalla de Oro 2018 al mérito deportivo por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. “Fue una ilusión”, relata Pulido, que asegura que el galardón llegó después de una lucha "constante" por la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. El piloto recuerda, además, lo que supuso poner en marcha el Club: "Dos personas con discapacidad juntas en un coche, la gente no se lo creía, pero tiramos hacia adelante".

"Lo que te marca como persona son las experiencias vitales"

Entre las iniciativas que lleva a cabo Sin Barreras Driving se encuentran el asesoramiento a otras organizaciones o deportistas con discapacidad y la colaboración con estudiantes de prácticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, destacan las charlas en los centros educativos de la ciudad. La realización de las ponencias en colegios o institutos, algo que para la asociación es "esencial" para mostrar la vida real, cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes. Mostrar la superación que ha tenido, por ejemplo, Domingo, "es importante para el alumnado porque ven que si no puede conducir con los pies puede con las manos. Ven que somos igual de capaces", expone González.

La respuesta de los estudiantes es, según la presidenta de la asociación, buena. Al principio, describe, miran con "algo de incertidumbre. ¿Qué nos va a contar una persona que está en silla de ruedas?". Sin embargo, al acabar la charla, la sensación con la que el equipo de Sin Barreras abandona el aula es diferente. Se respira "empatía y comprensión". El mensaje que aspiran a transmitir, cree González, llega al alumnado: "Que nadie les limite".

Acerca de los coches adaptados

El coche con el que compite Domingo Pulido es un Skoda Fabia RS que tiene un sistema de seguridad que permite la carrera. Cuenta con un volante adaptado con el que acelera y, a la derecha, está el freno. Asimismo, en el interior del vehículo hay unas barras de seguridad que, en caso de choque o vuelco, permiten que el coche no se aplaste. El día de la competición, asevera Ana González, los comisiarios técnicos verifican que el vehículo esté en condiciones de competir.

'Sin Barreras' ganó la Medalla de Oro al mérito deportivo por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2018. / Andrés Cruz / Andrés Cruz

"La adaptación del coche no implica que no tenga la misma verificación que el resto de vehículos", asegura González. En este caso, el coche es automático, tiene siete marchas y la diferencia principal reside en que el piloto no pisa el acelerador.

En palabras de la presidenta, con el paso de los años las cosas han mejorado para quienes tienen alguna discapacidad. Sin embargo, reconoce que aún queda por avanzar: "Tenemos que llegar a un punto en el que las pruebas cuenten con zonas accesibles para el público externo". El manager del equipo, Samuel Segura, recalca que la clave está en "luchar" para que si una persona con discapacidad no va a un evento deportivo, "sea porque no quiere y no porque no puede".

'¿Y por qué no?' Hace 27 años a Ana le diagnosticaron esclerosis múltiple y Domingo, que por esa época jugaba en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, quedó en silla de ruedas. Surgió, por experiencias como estas, ¿Y por qué no?, un libro que pretende "tender la mano" a quien lo necesite. "Explica la lucha de dos vidas", dice Ana, que relata que la historia inspira a seguir, pese a las dificultades. "La vida no es como la imaginamos pero pudimos continuar", expone la autora y señala que, se trata de la historia de quienes "creyendo en su sueño decidieron vivir".

"Las barreras son mentales"

La constancia, la motivación y la igualdad son los valores que Sin Barreras Driving promueve. Samuel Segura afirma que el impulso de la asociación es quitar barreras, pues “son mentales” y, ahora, el Club “es un barco en el que todo el mundo rema para llegar a la meta”.

El objetivo del equipo es lograr que las personas de a pie convivan con las que tienen una discapacidad. Domingo Pulido comenta que en Sin Barreras “se corre por la inclusión” porque no existe una categoría dentro del automovilismo para personas con discapacidad. “Corremos todos contra todos”.

Ana González, junto algunos reconocimientos. / Andrés Cruz

González reconoce que, ahora, el Club se encuentra en un momento de madurez, de crecimiento y estabilidad. Asimismo, admite que, al principio, querían “ir muy deprisa”. Pero la experiencia ha dejado calma porque, tarde o temprano, “todo llega”.

Más allá de una silla

"No somos números. Ni dicapacidades. Somos personas", recalca González y, aunque desde la asociación consideran la integración deportiva importante, destacan la igualdad social. "Con nosotros ya han trabajado cerca de 12 personas con algún tipo de discapacidad", menciona el manager del equipo y resalta que Canarias es la comunidad autónoma donde más deportistas con discapacidad participan en deportes del motor, un motivo de "orgullo".

Samuel Segura recuerda los diversos campeonatos en los que el equipo ha participado tanto a nivel provincial, regional y nacional. "¿Quién sabe?, ¿por qué no llegar a la prueba del campeonato del mundo?". En Sin Barreras Driving "no hay techo que impida soñar".