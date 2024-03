Los parques Juan Pablo II y el Castillo de la Luz se suman al proyecto de asesoramiento deportivo gratuito

Para llevar una vida activa no es necesario sacar la billetera, es posible mantenerse en forma gratuitamente y en un entorno urbano verde. Esta es la premisa del proyecto Parques Activos, que cumple su séptima edición con un aumento de presupuesto del 33%. Desde 2018 entrenadores físicos enseñan, corrigen y aconsejan a los usuarios que pasan por las instalaciones biosaludables de siete parques capitalinos. Una de las novedades de esta edición es que se amplía el número de espacios con los dos gimnasios modulares al aire libre del Contenedor Cubofit y el Contenedor Boxárea, ubicados en el Parque Juan Pablo II, y en el Parque Castillo de La Luz, respectivamente.

Desde las 7:30 hasta las 10:30 horas los entrenadores adscritos al Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física de Canarias (Colef) aconsejan a los usuarios los ejercicios recomendados para su objetivo, así como aquellas máquinas y movimientos que vienen mejor para sus lesiones o capacidades. No es necesario inscribirse, es gratuito y basta con acercarse a cualquiera de las áreas vinculadas al proyecto como son los parques del Estadio Insular, La Paterna, La Mayordomía, Romano, Vega de San José, Lomo Blanco y Juan Pablo II. Desde el inicio del programa alrededor de 30.000 usuarios han disfrutado de este servicio que ofrece el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD).

Aumento de presupuesto

"Cada uno tiene ejercicios adaptados a su propia condición, a sus posibilidades físicas, pero que les ayuda a mantenerse en forma, sanos, y sobre todo les ayuda a socializar y a ocupar parte de su tiempo. Por tanto, estamos hablando de actividad física al aire libre, estamos hablando de vida, eso es importante", aseguró la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias durante la presentación de la nueva edición de la iniciativa en el parque de La Vega de San José. El incremento del servicio también supone un aumento del 33% en el presupuesto: "De 45.000 euros, pasamos a 60.000".

En el parque del barrio capitalino, la alcaldesa hizo un recorrido por la infraestructura deportiva junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, la gerente del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física de Canarias (Colef), Ginnette González, el gerente del IMD, Eloy García Armas y la educadora física que trabaja en el parque, Isabel Báez.

La edil del área de Deportes, Carla Campoamor, destacó que durante los últimos años el programa ha tenido una gran acogida y buena valoración por parte de la ciudadanía. "Esta aceptación viene especialmente de muchas mujeres que han encontrado en los ‘Parques Activos’ un lugar donde practicar ejercicio con el apoyo de profesionales cualificados y mejorar así su calidad de vida", aseguró.

Mientras, varios usuarios seguían su rutina diaria de ejercicios. Entre ellos estaba Kilian Andrés Palmes, que desde hace dos años practica calistenia. Palmes explica que con la ayuda de la educadora ha perfeccionado la técnica, evita lesiones y descubre nuevos ejercicios. "Cuando le digo que quiero mejorar en tal cosa, ella me dice haz esto, haz lo otro y así vas mejorando poco a poco", explica. "Me ha ayudado a aprender cosas nuevas, soy un fan del deporte y me gusta indagar en ello", añade.

La incorporación de un profesional en los parques facilita que los usuarios asistan diariamente, ya que se sienten más seguros a la hora de realizar los ejercicios sin dolencias y es más probable ver el progreso de su esfuerzo. "Se sienten más tranquilos y les ayuda a venir más veces porque les vamos guiando en lo que pueden hacer, ya que sobre todo las personas mayores no saben", explica Báez. "Vengo casi todos los días gracias a la entrenadora, que me enseñó a hacer de todo, gracias a ella estamos activas", reflejó una usuaria mientras usaba una de las máquinas.