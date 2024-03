Jardines prepara el contrato para arreglar el muro junto al parque infantil de San Lorenzo

Parques y Jardines está preparando el contrato para arreglar el muro de uno de los parterres del parque infantil del barrio de San Lorenzo, resquebrajado desde hace un año y que está cediendo. Así lo confirmaron este jueves desde la propia concejalía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige Gemma Martínez Soliño.

La obra, de carácter menor, consistirá en demoler el muro existente y construir uno nuevo. Desde la concejalía se indicó que se trabaja en el proyecto, aunque no se supo señalar cuándo se iniciarán los trabajos.

La Asociación de Vecinos Lugar de Lugarejo denunció en su momento el estado del muro, que estaba cediendo hacia un solar particular colindante con el peligro que ello suponía. La entidad solicitó su rehabilitación a través de la convocatoria anual de los Presupuestos Participativos el pasado mes de abril, pero el proyecto no salió adelante.

En la misma convocatoria, los vecinos solicitaban también techar algunas zonas para crear sombra en verano y cobijo en invierno para que los menores pudieran disfrutar todo el año de las instalaciones deportivas y de ocio. La propuesta tampoco fue considerada. En la zona también hay un espacio de aparatos biosaludables para ser usados por personas mayores.

Desde Parques y Jardines se indicó ayer que el muro no corre riesgo de caída inmediata, ya que se encuentra sobre un terreno compactado. No obstante, el pasado mes de noviembre se balizó la zona y se instalaron varios maceteros de gran tamaño para evitar cualquier riesgo tras comprobar que el mantenimiento correspondía a la concejalía de Parques y Jardines y no a la de Vías y Obras.

El parterre, en el que hay plantados varios ejemplares de plataneras, colinda con la cancha deportiva y el parque infantil que se encuentra situado sobre la plaza pública de San Lorenzo. El espacio de ocio ya fue remozado en 2018. Entonces se instalaron nuevos juegos infantiles, se repararon otros y se pintaron las paredes del muro y del parterre.

El parque infantil de San Lorenzo es uno de los treinta espacios de ocio con los que cuentan los vecinos más pequeños del distrito de San Lorenzo-Tamaraceite-Tenoya.