El fin de la temporada de cruceros pone el broche a la apertura dominical

La temporada alta de cruceros, localizada en el calendario entre el 1 de octubre y el 30 de abril, y que permite abrir los domingos a comercios localizados en las Zonas de Gran Afluencia Turística (Zgat) que abarca Triana, Mesa y López, Puerto-Canteras, Las Arenas y Santa Catalina, llegó ayer a su fin.

Esta iniciativa, que ya cumple 11 años, permite a los turistas que viajan en estos grandes barcos y recalan en la capital tener acceso a comercios un día festivo, generando economía por el aumento de ventas, hecho del que también se aprovechan las personas residentes que suelen trabajar entre semana. Aun así, hay muchos negocios que deciden respetar el festivo porque no les compensa o abren en función de la capacidad adquisitiva de las personas que viajan en determinados buques.

Angélica Retuerce, de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, afirma que no se ha vendido tanto en comparación a otros años. «La venta ha bajado. Se nota que hay una crisis encubierta de la que nadie quiere hablar y que se debe a la subida de las hipotecas, de los alquileres y de la cesta de la compra, y que no afecta solo al residente sino también al turista, porque esa inflación es a nivel mundial», explica la gerente, que pone como ejemplo el visitante alemán, «que antes gastaba alegremente y ya no lo hace del mismo modo».

Turistas con poder adquisitivo

Tras once años de experiencia con las Zonas de Gran Afluencia Turística, Retuerce asegura que ya han afinado el ojo y saben qué cruceros son los que traen a turistas con poder adquisitivo. Son estos los que provocan una repercusión económica importante esos días festivos, y los que desembarca a los visitantes que solo se dedican a pasear, sin generar gasto en los comercios abiertos. «Los buenos suelen ser los que llevan varios días navegando y tienen el Puerto de Las Palmas como primera parada, y suelen venir de Inglaterra o de Brasil», subraya, y añade que abre cuando hay un crucero interesante, «porque cuando abres la tienda tienes que pagar a la persona empleada, la luz, y a veces tienes lo comido por lo servido». También es consciente de que la apertura de los domingos y festivos afectan a la conciliación familiar de esas personas que tienen que trabajar esos días.

Marta y su hija Triana disfrutan haciendo compras en la Avenida Mesa y López el último día de apertura dominical. / J. PÉREZ CURBELO

Esta Asociación de Empresarios cuenta actualmente con 62 negocios asociados. No todos están obligados a abrir esa temporada alta de cruceros. «Otra cosa son los centros comerciales que se rigen por otros modelos, que es muy distinto de ser propietario, que la decisión es tuya».

Plan de dinamización anual

Pepi Peinado, de la Asociación de Empresarios Mesa y López, reconoce que aunque no abren muchas de las tiendas en esa zona comercial, los domingos suele haber bastante trasiego, lo que ayuda a mantener las ventas. «A lo mejor quien no ha abierto esa temporada marca una estrategia y decide abrir para la nueva época de cruceros. Si existe la libertad siempre habrá algún que otro comercio que se plantee abrir», apunta. También destaca que mantienen un plan de dinamización a lo largo del año con iniciativas que ya están consolidadas, como los certámenes de fotografía y pintura, y el sorteo de los 6.000 euros. «Nosotros, como asociación sin ánimo de lucro, no podemos afrontar más campañas de dinamización», asegura mientras echa de menos alguna acción en la zona impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para esa temporada de cruceros.

Dori Nuez, presidenta de la Asociación de Empresarios Puerto – Canteras, califica la temporada que cerró ayer como «maravillosa», aunque tiene varias quejas, que ha trasladado a la Delegación de Gobierno, sobre los robos «fuera de lo que es la autoridad portuaria, que debemos evitar de cara a las próximas temporadas».

Quevedo afirma que el esfuerzo es «para que sepan que la ciudad es más que una escala

Nuez subraya que «siendo un puerto importantísimo en el mundo, cuando se terminen las obras en el muelle vendrán cruceros con mucho turista de calidad».

Por su parte, el concejal de Desarrollo Local y Turismo, Pedro Quevedo, destaca que «hay más actividad de crucero de la que había», y añade que no existen instrumentos claros de medida sobre la repercusión real en la ciudad. «Aunque el alcance no es tanto como cabría suponer, seguimos haciendo un esfuerzo para que sepan que esta ciudad es más que una escala».

Quevedo, quien destaca que «lo que nos interesa es que traten de tener una imagen de Las Palmas de Gran Canaria que vaya más allá de ser una escala para tratar de generar el estímulo de volver de otra manera».

Un buen plan de domingo

Muchas personas aprovechaban ayer la apertura del último domingo de la temporada alta de cruceros. La mayoría de ellas conocían la apertura dominical de octubre a abril, y las compras en esas zonas entraban en los planes del festivo. Las dependientas de algunos de los negocios que abren destacaron que las ventas han sido buenas. Aunque la iniciativa está dirigida a los turistas que aprovechan la escala en el puerto capitalino, muchos residentes aprovechan este horario que les viene bien por estar trabajando los días entre semana. «Te saca de un apuro y además le da ambiente a zonas como Mesa y López». Algunas de las personas consultadas se muestran a favor de abrir todos los domingos del año «por ser una gran capital, y además genera empleo y economía para la ciudad», aseguraban Marta y Francisco.

