Las migas del turrón, el olor a chocolate caliente, el sonido de los villancicos, el tacto de la nieve. No queda nada para que se celebre la Lotería de Navidad y se nota en el ambiente.

Todos los españoles hemos soñado alguna vez con tener en nuestras manos el décimo agraciado con el Gordo -o , que al menos, venga con alguno de los demás premios-, ese número que tanto esperamos sea cantado por los niños de San Ildefonso.

Han pasado más de 200 años desde que se celebrara el primer sorteo de la Lotería de Navidad y el mundo ha cambiado. La manera de comunicarnos es distinta a la de antes, al igual que la manera de participar en el Sorteo de Navidad. La tecnología nos permite comprar décimos online desde el sofá de nuestra casa y hacer más fácil el envío de un décimo.

Tradicionalmente, nos gusta jugar a la Lotería de Navidad con nuestros seres queridos, compartir la ilusión y las ganas por resultar agraciados con el Gordo o alguno de los demás premios.

Resulta bastante común querer compartir un número con otra persona, ya sea algún familiar, un compañero de trabajo o un amigo, y seguramente alguna vez has pensado en cómo podrías hacer llegar un décimo a alguien que está en la otra punta del país.

Enviar un décimo de la Lotería de Navidad por correo

Lo primero que debes saber es que enviar lotería por correo no es igual de fácil que mandar una carta, ya que existen varias agencias de transporte que tienen prohibido el envío de lotería, y las que no, aclaran no hacerse responsable del envío y de la indemnización en caso de extravío.

Esto se debe a que un décimo de lotería es un objeto muy pequeño y valioso que puede ser fácilmente dañado, extraviado o deteriorado.

Si tu intención es enviar un décimo por correo, debes tener en cuenta que la responsabilidad recae única y exclusivamente en ti, pero nosotros te aconsejamos que hagas llegar un décimo de una manera más segura, para evitar sustos.

Cómo compartir mi décimo de la Lotería de Navidad

Se puede hacer un envío a domicilio desde una administración o un envío a otra administración de lotería, pero lo más seguro es que si eres el depositario, hagas una fotocopia del mismo.

Deberás mandar una copia a cada uno de los participantes, donde se deben incluir los datos del participante, del depositario, y el número, serie, fracción y sorteo al que pertenece el décimo.

Estos datos podrás mandarlos sin ningún problema por cualquier servicio de mensajería como WhatsApp o correo electrónico.

Seguir estos consejos hará que tu décimo esté en buen recaudo, y quién sabe, quizá el 22 de diciembre seas uno de los ganadores.