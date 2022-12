La Lotería de Navidad logró ayer impregnar de felicidad a los majoreros en contraste con la grave situación que sufre su gobierno insular. Dos décimos del número 05490, que corresponde al primer premio, dejó en la isla 800.000 euros, aunque también hay que sumar varios premios más que fueron adquirido por ciudadanos fuera de la isla majorera.

En el pueblo de Antigua se respiraba, como en todas las localidad de la geografía insular, un ambiente de esperanza a la espera de conocer el resultado de los premios de la Lotería y que los mismos fueran apareciendo en el bombo.

Las empleadas del establecimiento conocían la identidad del afortunado

Desde que salió el primer premio todas las miradas se dirigieron al Bazar Ahulaga, un establecimiento que se encuentra bendecido por la suerte. Un año más dío el premio Gordo a través de un décimo que fue vendido a través del aparato receptor. 400.000 euros para el afortunado que, hasta ayer, no se sabía su identidad y, además, en el establecimiento se guardaba un total mutismo para preservar el anonimato del ganador, si es verdad que las empleadas lo sabían.

A medida que corrió la voz por el pueblo comenzaban a llegar de forma progresiva vecinos y clientes para recabar información y felicitar a la gerente y empleadas del establecimiento.

Carmen Padrón, la antigua propietaria ya jubilada, también se sumó a la fiesta. Tras conocer la noticia se apresuró a traer las copas para brindar con champan con su nuera, Begonia Cabrera, que ahora regenta el Bazar, las empleadas y uno de sus hijos, así como con algunos clientes que se dieron cita en el establecimiento.

Begonia Cabrera, todavía contagiada de la lógica alegría, señaló que «al ser un despacho receptor lo que vendemos es el boletos de maquina, al que llaman popularmente boleto azul». Además, añadió que «hay gente que todavía es un poco reacia a comprarlos porque no es el boleto tradicional y existen otros clientes que no les gusta. Por ello, me gustaría decirle a la gente que se animen a comprar el boleto azul que como, ahora, también toca».

No es el primer premio del Gordo de Navidad que da el Bazar Ahulaga. Ya en el año 2018 también vendió un décimo, así como numerosos premios en las distintas categorías.

«No sabemos quien es el premiado porque nuestros clientes no solo son vecinos de Antigua sino que vienen de otros municipios de la isla. Además, en estos últimos meses se han celebrado en el pueblo numerosos eventos con una importante asistencia de público, por lo que pudo haber sido alguna personas que no vive en este municipio», señaló Cabrera.

A juicio de la gerente del Bazar Ahulaga, «es muy importante este premio porque significa un año de trabajo, un año de trabajo que vamos a tener el año que viene y eso supone una alegría». También, añadió que «el haber dado dos veces el premio Gordo en tan sólo cuatro años, nos proporciona una cierta fama y eso permite atraer nuevos clientes».

El alcalde de Antigua, Matías Peña, también se acercó hasta el establecimiento para felicitar a la gerente y al personal. «muy contento por este importante premio. Vine a felicitar a los propietarios por el premio y también a los ganadores, pero me imagino que no se sabe su identidad».

Begonia Cabrera y su suegra Carmen Padrón recordaron la fortuna compartida en el sorteo de 2018

Para el regidor municipal « Antigua esta de enhorabuena, no de ahora sino de hace mucho tiempo que ya reparten muchos premios durante todo el año. En estas fechas estos regalos vienen muy bien».