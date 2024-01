Restaurantes singulares en Canarias hay muchos. Algunos de ellos forman parte del firmamento de estrellas Michelin tras el prestigioso reconocimiento obtenido, otros son guachinches con fama, también hay hamburgueserías con premio, croquetas con todos los sabores que te puedes imaginar, tascas de toda la vida...

La oferta gastronómica de las Islas es variada y va sumando cada vez más adeptos dentro y fuera del Archipiélago.

Si no estás en Internet no existes y raro es el establecimiento que no cuenta con presencia en redes sociales, ubicación a través de Google o página web, aunque no todos disponen de esa ventana.

La revista Viajes National Geographic acaba de descubrir el restaurante clandestino “más singular de Canarias”, tal y como lo describe la conocida publicación en un artículo publicado en su edición digital el pasado lunes, 22 de enero.

El establecimiento ofrece solo servicios de cena al aire libre en un ambiente con jaimas, alfombras y cojines de estilo étnico, antorchas y mesas casi a ras de suelo, que recuerdan al de la película Memorias de África. Los clientes solo pueden acceder a esta experiencia gastronómica a través de reserva previa realizada a través de su cuenta de Instagram y para lograr una plaza hay que hacerlo con varias semanas de antelación.

El menú bajo las estrellas

El nombre del negocio es Muana Mboka, expresión que se traduce como "chico de pueblo", revela Viajes National Geographic, y funciona desde hace unos tres años. Ofrece comida africana fusionada con la canaria y con otros estilos.

En el menú, según la prestigiosa revista de viajes, se encuentra “el pescado frito en salsa de modika (para los locales, piedra de chocolate), okra (verdura fina de color verde oscuro) y arroz partido frito, que es todo un símbolo de la cocina ndowé”.

En su menú figura también “el guiso mafe de cacahuete, pollo ahumado, camarones secos, fufú de plátano macho y yuca crujiente”.

¿Dónde está ubicado el restaurante?

Para disfrutar el menú de este restaurante hay que viajar hasta Fuerteventura, en concreto, hasta el valle de Fimapaire, en el municipio de La Oliva.

Fimapaire está situado en el nordeste de Fuerveventura, entre la Calderetilla, al norte, y la Montaña del Frontón, al sur del municipio de La Oliva.

“Experiencia gastronómica bajo reserva con mucha antelación”. Así es como se describe esta propuesta de la que se puede disfrutar bajo el cielo majorero.