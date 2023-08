La aridez del interior de la isla de Fuerteventura contrasta con sus kilométricas playas, muchas de ellas bañadas por aguas de color turquesa.

Fuerteventura es famosa en todo el mundo por sus playas. Grandes Playas de Corralejo, Lagos de El Cotillo, Sotavento, Cofete y Jandía, todas ellas de origen natural, figuran entre los arenales más conocidos de la isla majorera y más visitados por los turistas. Todo el mundo que las visita se enamora de sus paisajes.

Sin embargo, en Fuerteventura también hay otras playas vírgenes, muchas de ellas desiertas, poco visitadas, sin la masificación de las zonas turísticas y de gran belleza. También son el lado virgen y salvaje de Fuerteventura que tienes que conocer, algunas de ellas, ideales para la práctica del surf.

Debes de tener cuidado al acercarte a la orilla por su fuerte oleaje, por lo que el baño en la mayoría de ellas no se recomienda.

Las 10 playas vírgenes que tienes que conocer en Fuerteventura

Las playas vírgenes son naturaleza en estado puro y sin intervención de la mano del hombre o prácticamente sin ningún elemento artificial a su alrededor. Se conservan de manera natural sin ninguna o muy pocas edificaciones.

Ello no quiere decir que no sean lugares visitados por un gran número de visitantes, como es el caso de las playas más conocidas en Fuerteventura. No obstante, aún con gran afluencia vale la pena visitarlas al menos una vez en la vida.

Ofrecemos una selección de 10 playas vírgenes en Fuerteventura, aunque hay muchas más.

Playa La Concha (Islote de Lobos)

La principal playa del islote de Lobos, al norte de Fuerteventura, es de forma semicircular. Visitarla es buena idea para comenzar el día y continuar luego con el recorrido que muestra esta isla casi salvaje de 4,5 kilómetros cuadrados.

La playa de La Concha se sitúa a solo 10 minutos a pie del embarcadero que enlaza con Corralejo y a poco más de 15 del puertito de Lobos. La protección que le garantiza la bahía la convierte en un lugar de aguas tranquilas con tonos turquesas que maravillan.

Playa del Aljibe de La Cueva (La Oliva)

La playa del Aljibe de la Cueva, en El Cotillo mide cerca kilómetro y medio de longitud y es de arena fina dorada con bloques basálticos que llegan hasta la misma orilla. Tiene bastante oleaje, por lo que la frecuentan los practicantes de surf y kiteboard, pero también hay suficiente espacio en la playa para el resto de usuarios.

La zona es de gran belleza.

Caleta del Marrajo (La Oliva)

La Caleta del Marrajo cuenta con una longitud de 210 metros y una anchura de 50 metros. La arena es blanca y el oleaje es tranquilo.La playa no cuenta con puesto de vigilancia ni salvamento.

Esta espectacular zona es de muy poca profundidad y prácticamente es una piscina natural, también apta para visitar con niños.

Con una extensión que apenas supera los 200 metros y los 70 de ancho, no es muy transitada y desde la misma se ve el Faro del Tostón.

Playa de Jarugo o Jarubio (Puerto del Rosario)

En el noroeste del municipio de Puerto del Rosario y en el límite del municipio de La Oliva se encuentra la playa de Jarugo, también conocida como Jarubio. Es una playa de naturaleza virgen y está alejada de los núcleos urbanos.

Durante la temporada de verano el mar en la zona suele estar en calma, pero el resto del año el mar suele estar bastante bravo, por lo que es necesario extremar la precaución.

La playa de Jarugo está cerca de la mágica Montaña de Tindaya y entre dos grandes acantilados. Apenas tiene visitas, por lo que la tranquilidad la tienes asegurada.

Playa de Sotavento (Pájara)

Sotavento, de nueve kilómetros de longitud, está formada por cinco playas: La Barca, Risco del Paso, Mirador, Malnombre y Los Canarios.

Las fotografías y vídeos de la playa de Sotavento son las imágenes más difundidas en el mundo de las playas de Fuerteventura.

Sin lugar a dudas, Sotavento es la playa referente del windsurf y kitesurf en la península de Jandía.

Una barrera de arena entre 100 y 300 metros de la orilla, crea una laguna de tres kilómetros ideal para iniciarse en el windsurf o el kitesurf.

La infinita arena blanca, el sol durante todo el año y los charcos que se crean, hacen de Sotavento un paraíso. Aunque es una de las más visitadas de Fuerteventura hay zonas en las que prácticamente no te encuentras a nadie.

Playa de Garcey (Pájara)

La playa de Garcey, en la costa oeste de Fuerteventura, se ha hecho popular por albergar los restos del 'American Star', un navío que naufragó 1994. Quedan pocos restos del barco y la zona ya no tiene tantos visitantes.

Este solitario litoral, de arena oscura, tiene unos 470 metros de largo y unos 10 de ancho y su paisaje es de gran belleza alejado de aglomeraciones turísticas. A Garcey, de fuerte oleaje, se accede por una carretera de tierra.

Garcey se ubica cerca del Parque Rural de Betancuria, las Cuevas de Ajuy y el Puertito de los Molinos

Cala de Los Ojos (Pájara)

La Cala de Ojos está a tan solo dos kilómetros del Faro de Jandía y del Puertito de la Cruz. Su extensión es de unos 70 metros de longitud.

Su fuerte oleaje no recomienda el baño, pero si lo haces, debes tener mucha precaución.

Playa de Cofete (Pájara)

Una extensión de 12 kilómetros de longitud, de las mayores de Canarias, sin apenas desarrollo urbano y de las más salvajes del Archipiélago. Así es la playa de Cofete, situada

en el norte de la Península de Jandía (sur de Fuerteventura). De arena rubia y con olas durante casi todo el año, por lo que hay que tener precaución.

El acceso hasta Cofete se realiza por un pista de tierra de casi nueve kilómetros, por lo que lo mejor es acudir en todoterreno. Destacan el Mirador de Cofete, desde el que se observan las impresionantes montañas de Jandía, y El Islote, un pequeño cabo rocoso en Cofete.

Playa del Viejo Rey (La Pared, Pájara)

Situada cerca del istmo de La Pared, es una de las playas más salvajes y vírgenes de la costa noroeste de Fuerteventura. De arena fina y dorada, tiene unos 800 metros y debido al oleaje y el viento reinante, es muy frecuentada por los aficionados al surf y al kitesurf.

Los acantilados que la rodean aumentan la espectacularidad de la playa del Viejo Rey.

Playa de La Solapa (Pájara)

La Playa de la Solapa es una de las más bonitas de la costa oeste de Fuerteventura y está a unos 7,5 kilómetros de Pájara.

A marea baja se ven grandes rocas que forman un laberinto y pequeñas calas al sur de la playa.

La Solapa acogió en 2019 parte del rodaje de la película Los Eternos, con Angelina Jolie y Salma Hayek.

La cinta fue dirigida por Chloé Zhao, triunfadora de los premios Oscar con Nomadland, y fue rodada en gran parte en Fuerteventura en los meses de octubre y noviembre de 2019, además de algunas escenas en Lanzarote.

En las imágenes se reconocen paisajes del interior de Fuerteventura, ya que fue rodada en localizaciones como El Palmeral y Gavias de Buen Paso, así como el Barranco de Malpaso, en el municipio de Betancuria. Otras localizaciones fueron escogidas en el municipio de Pájara, entre ellas la playa de La Solapa.