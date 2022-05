La justicia le ha dado la razón a Antonio David Flores.

Un año y medio más tarde de su polémica salida de Sálvame y de Mediaset España a causa de la emisión del documental de Rocío: contar la verdad para seguir viva e inmerso en un litigio judicial contra La Fábrica de la Tele, el que fuera colaborador del programa de las tardes de Telecinco ha vuelto a ganarle un nuevo pulso al programa y a la productora del mismo.

Desde que se hiciera púbica su guerra en los juzgados, el malagueño no ha hecho más que decir que confía en la justicia y que sabía que la razón iba a estar de su lado.

Pues parece que la percepción del ex guardia civil y actual pareja de Marta Riesco no estaba tan desencaminada: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a favor del ex guardia civil y ha condenado a Sálvame a indemnizar a Antonio David por despido nulo con vulneración de Derechos Fundamentales.

Pero, ¿a cuánto asciende la cuantía que percibirá el ex marido de Rocío Carrasco tras la ratificación de la condena por parte del TSJM?

Más de 100.000 euros

Si bien es cierto que en el mes de septiembre ya fueron condenados a pagarle 82.000 euros, ahora el TSJM ha ratificado esta condena previa y La Fábrica de la Tele deberá pagarle un total de 152.000 euros.

Esta cantidad se distribuye de la siguiente forma: por un lado, la antesala del Tribunal Supremo considera que deberán indemnizar a Antonio David con 120.000 euros por daños morales y, por otro lado, se le suman un total de 32.000 euros por despido improcedente.

Sin embargo, esta sentencia no es aún firme y la mencionada productora tiene la opción de recurrirla en un plazo máximo de 5 días.