El gran momento de Anabel Pantoja ha llegado.

La 'Pantojita de Canarias' ha desatado una oleada de alegría generalizada en redes sociales después de que Sálvame anunciase la vuelta de una de las colaboradoras más queridas del programa tras seis meses alejada del universo levantado hace 13 años por La Fábrica de la Tele.

Con un vídeo en el que la 'influencer' aparece metida dentro de una bañera y una mesa con una botella de champán y sus adorados 'manolitos', el regreso de la hispalense es uno de los más esperados de la temporada debido a la infinidad de frentes abiertos que tiene desde que comenzó su aventura en Honduras.

La sobrinísima y ex del grancanario Omar Sánchez aterriza de nuevo en su programa con la escopeta muy cargada y tendrá que enfrentarse a todo y a todos. La nueva relación de su ex marido y todo lo que ha dicho sobre ella durante su participación en Pesadilla en el Paraíso, su actual vida al lado del esgrimista Yulen Pereira, el estado de salud de su padre y su relación con sus compañeros de programa son solo algunos de los temas que abordará la joven sevillana en su regreso a la pequeña pantalla.

Pero, ¿cuál ha sido el primer mensaje que Anabel Pantoja ha enviado a pocas horas de sentarse en el Deluxe?

Resolver las incógnitas

Pese a que Anabel se mantuvo en que "no me planteo volver a ‘Sálvame’, no me veo ahí. Tengo otros pensamientos", parece que la opinión de una de las colaboradoras más queridas del formato ha cambiado radicalmente y ha decidido poner fin a todas las especulaciones que giran en torno a su mediática vida.

Decidida, fuerte y segura de todo lo que quiere decir, Anabel Pantoja ha asegurado que "ha pasado bastante tiempo desde que no estoy en la tele, cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar" y, además, ha lanzado una advertencia a sus compañeros de programa. "Lo que no voy a tolerar es que toquen a mi padre o a mi madre", sentenciaba.