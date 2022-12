Omar Sánchez está más bravo que nunca. El grancanario ha concedido una incendiaria entrevista a la revista Lecturas en la que, a parte de hablar de su nuevo idilio con la 'influencer' Marina Ruiz, no ha querido dejar pasar esta oportunidad de saldar cuentas con uno de los rostros televisivos que más críticos ha sido con el surfista: Belén Esteban.

Como era de esperar, la 'princesa del pueblo' ha sacado las garras para defender a su gran amiga, Anabel Pantoja, de muchas de las cosas que ha dicho el canario durante su participación en Pesadilla en el Paraíso, reality en el que además se fraguó el amor entre el empresario y la andaluza.

Hace unos días, la de Paracuellos del Jarama reconoció no entender absolutamente nada de las actitudes que estaba teniendo el joven afincado en Pozo Izquierdo. "No he visto una cosa más ridícula en mi vida. Me encanta que Omar se haya enamorado de Marina. A ella no le conozco y me parece una chica maja pero hay una separación, Anabel hace su vida con Yulen, que nadie daba un duro y a día de hoy siguen juntos, y hay cosas que veo que son como para competir, como lo hago para jorobarte", dijo durante una de sus intervenciones en Sálvame en clara alusión a la decisión del joven.

Ahora, Omar Sánchez ha decidido tomarse la justicia por su mano, sacar su carácter y lanzar más de una advertencia a Belén Esteban con la que, además, ha dejado caer una afirmación que deja en muy mal lugar a Anabel Pantoja.

¿Qué es lo que ha dicho Omar para reavivar aún más su guerra particular con Belén Esteban?

"No me voy a dejar pisotear por nadie"

Absolutamente indignado por todo lo que ha dicho Belén de él y su relación con Anabel Pantoja durante su participación en el concurso, Omar Sánchez ha sacado su versión más contundente a pasear y ha disparado como nunca contra la colaboradora de Sálvame. "No soy tonto y no me voy a dejar pisotear por nadie (...)Yo era una persona que no veía Telecinco. ¿Qué se quiere dar a entender? ¿Qué yo me acerqué a Anabel por la fama? No lo entiendo", revela molesto en su entrevista.

Sobre la versión que tiene Belén del divorcio, el surfista ha lanzado una inesperada bomba que dará mucho que hablar. "Dice (Belén) que no estoy contando la verdad. A lo mejor Anabel le ha contado a Belén mentiras. No voy a consentir que digan que en mi anterior relación he contado mentiras y he sido un aprovechado, porque no es cierto. (...) ¿De repente soy alguien que dice mentiras? No, cariño, error. Yo tengo sentimientos y tengo corazón. Si tú te quieres creer otra verdad, adelante", zanja.