Atrás han quedado esos momentos en los que Belén Esteban era la mayor defensora del matrimonio formado por Anabel Pantoja y el grancanario Omar Sánchez. De hecho, tan lejano es aquel entonces que, hoy en día, la de Paracuellos del Jarama se ha convertido en una de las grandes detractoras del joven afincado en Pozo Izquierdo por los últimos movimientos que ha hecho en los que parece no querer desvincularse del todo de la ex 'Pantojita de Canarias'.

En una de sus últimas intervenciones en Sálvame, la 'Princesa del Pueblo' ha afeado más de una de las conductas que ha tenido el monitor de surf canario desde que ha sido expulsado de Pesadilla en el Paraíso.

Pese a que la colaboradora de televisión ha dicho en alguna ocasión que mantiene una relación cordial con el ex marido de la 'influencer', todo apunta a que de este buen rollo no queda nada y es que Belén no se ha cortado un pelo a la hora de criticar todo lo que ha hecho Omar en los últimos días puesto que, a juzgar por las palabras de la madrileña, para la ganadora de GHVIP todo forma parte de una campaña de provocación contra Anabel y a su actual pareja, el esgrimista madrileño Yulen Pereira.

¿Qué ha dicho Belén Esteban de Omar Sánchez para que el grancanario esté que fuma en pipa?

"No he visto una cosa más ridícula en mi vida"

Lo que ha provocado la furia de Belén Esteban contra el grancanario ha sido el último cambio de look del surfista.

Y es que Omar Sánchez ha decidido teñirse de rubio platino como hiciera hace unas semanas el novio de Anabel Pantoja, Yulen Pereira.

Sobre esta declaración de intenciones de Sánchez, Belén ha sido muy contundente contra el joven y ha empezado diciendo que "no he visto una cosa más ridícula en mi vida" y empezaba a disparar contra el canario. "Me encanta que Omar se haya enamorado de Marina. A ella no le conozco y me parece una chica maja pero hay una separación, Anabel hace su vida con Yulen, que nadie daba un duro y a día de hoy siguen juntos, y hay cosas que veo que son como para competir, como lo hago para jorobarte", dice en clara alusión a la decisión del joven.