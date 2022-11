Omar Sánchez lo pidió y la audiencia se lo concedió. El ex marido de Anabel Pantoja y concursante de Pesadilla en el Paraíso se ha convertido en el nuevo expulsado del reality de Telecinco en el que estaba participando y, como pidió hace unos días, ha sido elegido para abandonar el concurso y un vez aterrice en la realidad tendrá que enfrentarse a todos los frentes que tiene abiertos y que han motivado su debacle en el programa.

El grancanario residente en Pozo Izquierdo protagonizó una de las nominaciones más complicadas hasta el momento junto a Dani García Primo pero, debido a su petición a la audiencia, todo apuntaba a que el que fuera también concursante de Supervivientes iba a ser el expulsado de la noche.

Sin embargo, lo que para muchos de los participantes hubiese supuesto un drama, para Omar ha sido todo un alivio. Y es que, a juzgar por sus palabras, el canario estaba deseando volver a su vida real fuera del reality. "Estoy nervioso. Es mucho tiempo aquí, ya son casi 3 meses... He conocido a 21 participantes aquí, haber convivido con ellos, el haberme retado, he ganado muchas pruebas... Y salgo con novia, que es el gran premio que me llevo", ha dicho Omar Sánchez a Lara Álvarez haciendo referencia a su futuro con Marina Ruiz, la 'influencer' con la que parece que está olvidando a Anabel Pantoja.

Lacrimógena pero ilusionante despedida

Antes de agradecerle a sus compañeros la experiencia vivida, Omar hizo un pequeño resumen de su concurso en el que valoró cómo ha vivido el juego. "Ha sido muy difícil, pero tengo ganas de llegar a casa, ver a Marina y empezar esta nueva vida. Ya queda poquito y todos se merecen ganar", reflexionaba.

Además, mientras recogía sus cosas, Omar Sánchez también agradeció a Lara Álvarez su figura y apoyo durante el programa. "Gracias a ti por apoyarnos cada día aquí, que ha sido muy difícil. Estoy muy contento con todos los que están detrás de cámaras que siempre están al pie del cañón y a la productora por darme esta oportunidad", le agradeció el canario.