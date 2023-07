Jorge Javier Vázquez anunció su retiro de la televisión a los pocos de días de anunciarse el adiós de Sálvame. Desde ese entonces, el presentador se ha refugiado en su fortaleza y solo se ha sabido de él gracias a los reporteros gráficos que han pillado al comunicador haciendo varias visitas a un conocido hospital madrileño.

"Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". Estas palabras escritas por el catalán en sus redes sociales marcaron un antes y un después ne la vida de Jorge Javier, quien ni siquiera pudo asistir al último programa del formato que ha presentado durante 14 años.

Sin embargo, la nebulosa que gira en torno al estado de salud de Jorge Javier Vázquez es cada vez más negra y las alarmas sobre la situación del presentador son cada vez mayores.

Ahora, ha sido el que fuera director del ya extinto programa, David Valldeperas, el que ha revelado cómo se encuentra el comunicador después de haber abandonado la televisión.

"Necesita su proceso"

Durante una entrevista que ha concedido Valldeperas a RAC1, David ha desvelado cuál es el verdaderro estado de salud del presentador.

"Está haciendo su camino. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de muchas cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses" aseguró el ex director de Sálvame. "Creo que el final del programa le afectó y nos afectó a todos. Era algo que no esperábamos" apuntó, además, sobre el final del espacio.