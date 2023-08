Marta Peñate preocupa a sus seguidores con una visita de urgencia al hospital: "Me duele muchísimo"

Marta Peñate ha dejado a sus seguidores con el corazón en un puño después de haberles comunciado que ha tenido que acudir al hospital por un complicado problema de salud que casi acaba en tragedia

La joven que saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 16 y que enamoró a la audiencia tras concursar en Supervivientes 2022, ha ido contando a través de su canal de MTMAD, Los estados de Marta, cómo está siendo su complicado trance para poder quedarse embarazada. De hecho, hace unos meses la grancanaria puso nombre a la enfermedad que le impide ser mamá. Pero, ahora, parece que la joven canaria ha conseguido descubrir la forma en la que tendrá que proceder para cumplir su sueño.

La actual concursante de Vaya Vacaciones ha sufrido un percance mientras hacía un directo de Instagram que, debido a la peligrosidad del mismo, le ha obligado a personarse en su centro hospitalario más cercano.

Y es que, mientras se maquillaba, la canaria hablaba con sus seguidores pero, en un momento de la conversación, Marta se metió el cepillo de la máscara de pestañas en su ojo produciéndose un importante daño.

"No puedo abrir el ojo, me duele muchísimo"

La joven, una vez tuvo el contratiempo, contaba a sus seguidores cómose iba encontrando. "Se me metió el rímel en el ojo y desde anoche no puedo abrir el ojo, me duele muchísimo. He ido a la farmacia, me ha dado unas gotitas y cree que puedo tener infección, que vaya al médico", dijo la joven tras acudir, en una primera ocasión, a la farmacia.

Tras esta recomendación de la facultativa, Peñate contó qué le dijo el médico. "Me ha mandado gotas con antibiótico y una pomada. Si mañana no estoy mejor, tendré que ir al oftalmólogo. Todo por un rímel", declaraba.