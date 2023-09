"Soy Gustavo, la mano derecha de Teresa Campos, su asistente personal. Llevo 34 años a su lado y mi vida ha sido una maravilla a su lado". Con estas palabras, y tan solo dos semanas después de la muerte de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo, el chófer personal de la veterana comunicador, se convertía por sorpresa en el fichaje más inesperado de GH VIP 8.

El que fuera mano derecha de la presentadora dejó a la audiencia muda cuando apareció sentado en el confesionario del programa de convivencia y, como era de esperar, todos quisieron saber cuál ha sido el pensamiento de las hermanas Campos al respecto.

Por su parte, en su vuelta al trabajo, Carmen Borrego aseguró en 'Así es la vida' que "no nos sorprendió porque lo sospechábamos de antes, habíamos hablado de la posibilidad de que esto ocurriera. Sorprenderte siempre te sorprende, pero nunca le hemos dicho nada malo a Gustavo". Sin emabrgo, Terelu Campos ha preferido dar la callada por respuesta cada vez que se le pregunta por el asistente de su madre.

Ahora, en medio de una férrea vorágine mediática, la mujer de Gustavo ha decidido dar un paso atrás y dejar que sea la prima del concursante quien lo defienda. Y lo ha hecho disparando contra el Clan Campos sin piedad alguna.

"Él se ha sentido traicionado en muchos momentos y nadie le ha defendido"

En relación a todas las críticas que recibe a diario el que fuera chófer de Teresa Campos, su prima, Laura, prima de Gustavo, ha querido salir en defensa de su familiar lanzando más de un palito a las hermanas Campos.

"Todo el mundo le está juzgando sin todavía conocerle. No sé que podía hacer mi primo diferente para que nadie piense que tiene un trasfondo. Lo está pasando mal todavía. Ha entrado en un momento muy difícil y se tiene que adaptar. Pero no es falso ni tiene un trasfondo (...) Gustavo no ha sido solo el chofer de María Teresa. Esa era una de sus funciones, pero hacía muchísimo más. Era el que estaba con ella. Han hablado de 'mi hermano, mi hermano' cuando querían y cuando no les ha interesado, de repente es el chofer. Ha habido momentos muy duros entre ellos. A mi me duele que le llamen 'el traidor' cuando él se ha sentido traicionado en muchos momentos y nadie le ha defendido", decía Laura ante la atenta mirada de Marta Flich.