Aurah Ruiz no ha pasado unos muy buenos días después de haber protagonizado una incómoda polémica por unas palabras suyas que fueron sacadas de contexto. La joven grancanaria, que se trasladó hace unos meses a Brasil para estar al lado de su marido, el futbolista Jesé Rodríguez, en su nueva andadura profesional, contó una experiencia que le ocurrió en el país carioca, pero que nada tuvo que ver con lo que se ha hecho viral en redes sociales.

La situación que vivió la 'influencer' en el país latinoamericano tenía como protagonista a una farmacéutica que le dio un trato de lo más complicado a la canaria y ella se desahogó en sus redes debido a la impotencia que vivió en ese momento. Sin embargo, ha sido una frase de la joven la que ha sido cogida en redes sociales y ha sido tomada como un ataque a Brasil cuando, en realidad, la muchacha se quejaba del trato recibido en la farmacia.

"La peor farmacia del mundo. El peor trato lo tenemos aquí. Todo es una mierda aquí. Te deseo lo mismo, no tengo palabras para describir lo mala persona que has sido conmigo. Me juego la vida de que la vida te devolverá cada mierda y cada mal rato que hayas hecho pasar a alguna persona en la vida. Besitos, chao, tu amiga la sincera", decía Aurah en sus historias.

Pero lo que ha ocurrido es que un programa de Mediaset España se ha hecho eco de estas palabras de la joven, pero ha vuelto a equivocarse al malinterpretar la verdadera historia que vivió la joven, y ella misma ha sido la encargada de desmentir en sus redes sociales lo publicado y, además, ha aprovechado para revelar que, durante su etapa en Brasil, ha sido de lo más feliz en el país.

"Brasil me encanta, me encanta su gente"

A través de unas historias en sus redes sociales, Aurah se ha confesado con los más de 600 mil seguidores que acumula en redes sociales explicando que no se esperaba que Telecinco fuera a hacerse eco de ese modo de la noticia.

"No me molesta que hablen de mí en tele, lo que sí que me molesta es que intenten difamarme diciendo cosas que no son verdad. Yo dije una frase y, cuando la decía, señalaba a una farmacia. Me refería a ese lugar y a esa persona... Nunca me imaginé que Telecinco fuera a decir eso. En ningún momento me referí al país" explica la canaria para, a continuación, comenzar a hablar de lo feliz que ha sido en Latinoamérica.

"Jamás hablaría así de un país, y menos de un país que me gusta tanto como Brasil. Brasil me encanta, me encanta su gente, son gente súper cercana. Me encantó como me hablaba todo el mundo y cómo me trataban. Entonces, en ningún momento he dicho eso y eso me da mucha rabia. Me duele porque soy la primera que quiere volver", aclara para ya no dejar más lugar a dudas.