Jorge Javier Vázquez ha hablado a corazón abierto. El 2023 ha sido un año complicado para el presentador, que después de dejar 'Sálvame' obligatoriamente, tras la eliminación del programa que presentó durante catorce años y uno emblemas de 'Mediaset'. El presentador volvió a probar suerte con una nueva apuesta de Telecinco, 'Cuentos Chinos', que no conquistó a las audiencias y prácticamente no pudo ni despegar.

Tras su último programa, muchos fueron los medios que advirtieron de la supuesta debacle del presentador que, además, venía acompañada de una depresión que el de Badalona estaría atravesando. Nada más lejos de la realidad porque ha sido el propio Vázquez el que, a través de su revista de cabecera, ha concedido una sincera entrevista en la que habla sin tapujos de su verdadera realidad tras su adiós a la televisión.

Alejado de tanta tragedia, lo que sí que es cierto es que Jorge ha tenido que enfrentarse a varios problemas de salud que le han mantenido alejado de la pantalla y él mismo ha explicado cómo se siente tras meses sin aparecer en televisión.

"No he estado escondido ni nada de eso"

Más sincero que nunca y a las pocas horas de anunciarse que su regreso a la televisión será el próximo mes de Marzo con el inicio de la nueva edición de 'Supervivientes 2024', Jorge Javier Vázquez ha reconocido qué ha sido de su vida en estos meses de silencio mediático.

"Cuando me llegan noticias sobre cómo estaré o si estaré deprimido me hace gracia porque solo hace dos meses que no salgo por la tele. Llevaba quince años saliendo casi diariamente a todas horas", reconoce para asegurar del mismo modo que "He vivido una época que es muy poco probable que se vuelva a repetir en televisión, si un día no trabajas la gente cree que se ha roto tu vida. La vida es mucho más que eso".

Sobre su vuelta a la tele, Vázquez ha confesado que “no echo de menos la televisión. Ha pasado muy poco. Yo había estado parado ya antes, cuando se acabó ‘Aquí hay tomate’. Ahora es como si estuviese de vacaciones (...) Para algunos siempre estaré a dos fracasos de ser un juguete roto”