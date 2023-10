'Cuentos chinos', el nuevo y esperado programa de Jorge Javier Vázquez, llegó a su fin hace unos días. El ambicioso formato de La Fábrica de la Tele con el que el catalán volvía a la pequeña pantalla cierra sus puertas tras anunciarse la cancelación directa del espacio en la que, sin duda, es la franja más complicada de la parrilla televisiva en España.

En tan solo dos semanas de emisión, los directores del espacio se las han visto y deseado probando qué temas funcionan mejor y cuáles no para, de este modo, conquistar a la audiencia como lo hiciera con el ya extinto Sálvame. Sin embargo, lo cierto es que el programa del catalán no ha conseguido despegar en audiecias como esperaban en la cadena y, al mismo tiempo, el propio Jorge Javier se ha tenido que enfrentar al que ya es su primer batacazo en lo que al apoyo del público respecta.

Según compartió la cadena en un comunicado donde anunciaban el final del formato, el cierre de Cuentos Chinos se debe a "no haber obtenido los resultados esperados".

Ahora, tras el adiós definitivo de Vázquez de esta franja horaria, el presentador ha concedido una entrevista a una conocida revista donde comparte cómo están siendo estos días en los que ya ha puetso fin a una corta pero intesa etapa.

"Me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable"

"Jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado. Y mira que se me presentaron opciones pero esa, nunca. Creía sinceramente que podríamos hacernos hueco", explica Vázquez.

"Han sido meses de incertidumbres, con ratos en los que predominaba la esperanza y otros en los que me invadía la inseguridad. Me preocupaba cómo iba a encajar que el programa no cumpliera con las expectativas: las mías y las de los demás. Cuando vienes de presentar un programa de televisión que ha hecho historia y de conducir los realities más exitosos de este país, la responsabilidad puede llegar a convertirse en tu peor enemigo…", prosigue.

"Me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable (...)A partir de ahora se presentan nuevos escenarios: volver pronto a trabajar con un programa que funcione, no volver a trabajar en un tiempo, volver con otro fracaso, que no vuelva a trabajar nunca más" sentencia.