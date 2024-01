El 2023 ha sido un año complicado para Jorge Javier Vázquez y el inicio del 2024 también ha sido un poco atropellado para el presentador. Vázquez después de dejar 'Sálvame' obligatoriamente, volvió a probar suerte con una nueva apuesta de Telecinco, 'Cuentos Chinos', que no conquistó a las audiencias y prácticamente no pudo ni despegar.

Tras su último programa, muchos fueron los medios que advirtieron de la supuesta debacle del presentador que, además, venía acompañada de una depresión que el de Badalona estaría atravesando. Nada más lejos de la realidad porque fue el propio Vázquez el que, a través de su revista de cabecera, concedió una entrevista en la que habló sin tapujos de su verdadera realidad tras su adiós a la televisión.

Pero ahorae, en la misma revista para la que escribe semanalmente, Vázquez ha vuelto a compartir con sus seguidores que no ha tenido un buen fin y comienzo de año a causa de una enfermedad que vuelve a azotar al país: el covid.

"Me ha dejado aniquilado"

El de Badalona ha regresado a su blog para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud. "Llevo sin salir a la calle desde el veintiséis de diciembre por culpa de una covid que me ha dejado aniquilado. Lo sé, soy muy poco original: más de media España está así. Durante estos días he estado más dormido que despierto y el tiempo que no pasaba en la cama lo hacía tumbado en el sofá viendo la tele", escribe Vázquez.