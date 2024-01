Carla Barber se ha visto obligada a desmentir una noticia que apuntaba directamente a la que iba a ser su tercera maternidad. La joven sanitaria acaba de celebrar el bautizo de su segundo hijo, Bosco, fruto de su anterior relación con un empresario franco-monegasco, quien también es el padre de su primer vástago.

Por todos los seguidores de la joven es bien sabido que Carla Barber no para de pensar en ampliar su familia y que no quiere quedarse solamente con dos hijos. De hecho, antes de que se conoceira su relación con su actual pareja, el médico marbellí Carlos Rubí, Barber ya reocnoció a una revista que no descartaba "un par de embarazos más".

Pero, ¿de dónde ha salido la información que aseguraba que la canaria estaría en estado de buena esperanza? Pues ha sido ella misma la que ha levantado una auténtica polémica sobre su posible estado pero que, debido al revuelo ocasionado, se ha visto obligada a desmentir.

Una foto mal comprendida

A raíz del álbum que ha colgado en sus redes Carla Barber de los momentos más especiales del bautizo de su segundo hijo, hay una imagen que ha desatado una oleada de comentarios sobre un posible estado de buena esperanza por parte de la sanitaria.

Nada más lejos de la realidad. Y esto ha hecho que la propia Carla haya tenido que salir al paso de las especulacones explicándo a qué parte de su cuerpo corresponde la foto.

"Estoy en consulta y acaba de decirme un paciente "enhorabuena por tu embarazo". Me ha enseñado una noticia que viene por etsa foto. Otra FAKE NEWS tan solo por conseguir likes. Esto es la manita de mi bebé y lo de la derecha mi culo". sentencia.