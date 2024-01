Carla Barber ha celebrado el bautizo de su hijo Bosco en un momento personal de lo más dulce y especial para la doctora grancanaria.

Si bien es cierto que en el bautizo de su primer hijo, Bastian, la sanitaria aprovechó para desvelar el sexo del bebé que espera en una emotiva e inolvidable celebración que tuvo como escenario a la isla de Gran Canaria, la 'reina del pinchi-pinchi' ha vuelto a repetir este feliz día y ha celebrado el bautismo de su hijo menor en su isla natal, como ya hiciera en su momento con su primer vástago.

Por todos los seguidores de la joven es bien sabido que Carla Barber no para de pensar en ampliar su familia y que no quiere quedarse solamente con dos hijos. De hecho, antes de que se conoceira su relación con su actual pareja, el médico marbellí Carlos Rubí, Basrber ya reocnoció a una revista que no descartaba "un par de embarazos más".

Y parece que esto podría haberse cumplido ya porque Carla Barber estaría esperando el que sería su tercer hijo. Y esta información ha salido a la luz despues de que la propia doctora colgara una imagen que ha causado un gran revuelo en sus rede sociales.

"¿Estás embarazada?

A raíz del álbum que ha colgado en sus redes Carla Barber, hay una imagen que ha desatado una oleada de comentarios sobre un posible estado de buena esperanza por parte de la sanitaria.

Y es esta foto en la que parece que Basrber muestra una barriga de lo más sospechosa. "¿Estás embarazada?", pregunta un usuario mientras otro asegura que "es una foto del culo". Otra internauta escribe un comentario en el que apunta que "yo me fijé en la manita del bebé, y al leer tu comentario dudé un poco...pero no, porque se ve el lazo del vestido, etc".

Hasta el momento, Carla Barber no se ha pronunciado sobre esta noticia.