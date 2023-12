Carla Barber ha decidido tener la Navidad más especial posible en compañía de su familia y sus hijos. Este 2023 no ha sido precisamente un buen año para la sanitaria grancanaria puesto que ha sido noticia por varias situaciones que han marcado (y mucho) el transcurrir de este año.

La doctora grancanaria anunció su separación del padre de sus dos hijos mientras estaba embarazada del pequeño Bosco. “No es como me esperaba. Y sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación terminó. En muchos aspectos de nuestra vida me ha vendido que es una persona que no es” dijo la joven a una revista.

Esta noticia, sin embargo, fue solapada por el nacimiento de su segundo hijo que, además, se combinó con la feliz noticia de que la canaria volvía a estar enamorada, en esta ocasión, del cirujano marbellí Carlos Rubí con quien, después de haber tenido un bache, mantiene una feliz y por ahora estable relación.

Un año al que, pese a los contratiempos, Barber ha querido ponerle la mejor de las sonrisas y ahora lo celebra junto a su familia y sus hijos en Gran Canaria.

Pero ha sido ella misma la que ha compartido con su millón de seguidores que esta Navidad es especial por un motivo en concreto. ¿Qué hace tan especial esta navidad para Carla Barber?

Bastian y Bosco, la suerte de su vida

Carla Barber, que es una de las famosas más activas en redes, ha colgado en Instagram un precioso álbum navideño con el que demuestra que está feliz y que ha pasado una nochebuena de lo más feliz rodeada de sus pilares fundamentales.

Sin embargo, esta Navidad es especialmente importante para ella porque es la primera que vive con sus dos hijos, Bastian y Bosco, nacido hace unos meses.

“Nuestra primera navidad Bosco, nuestro ángel risueño y cariñoso”, escribe la ex superviviente en el texto que acompaña a las fotografías.