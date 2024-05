Daniel García, primer canario en lograr un oro en las Olimpiadas de Química

El vecino de Santa Brígida Daniel García Mihalic se ha consagrado como el primer canario en lograr un oro en las Olimpiadas Nacionales de Química. La competición tuvo lugar el 26, 27 y 28 de abril en Murcia y participaron 120 alumnos de toda España, de los cuales cuatro han sido seleccionados para representar al país a finales de julio en las Olimpiadas Internacionales, que se van a celebrar en Arabia Saudí. "Desde que me comunicaron que iba a participar en las nacionales me obsesioné por ser el primer canario en conseguir el oro, y lo he conseguido", dice.

Tal y como comentó Daniel García el pasado mes de abril en una entrevista para LA PROVINCIA, su pasión nunca fue la Química, sino la Física, profesión a la que se quiere dedicar en un futuro. Su participación en estas Olimpiadas fue sin planearlo, pues fue su profesora Cristina la que decidió apuntarlo en la competición debido a su gran habilidad durante las clases del instituto. "Hice el examen y recibí la noticia de que me había clasificado con alegría", recuerda Mihalic. Desde que recibió la noticia, tal y como explica, se obsesionó con ser el primer canario en lograr un buen puesto en la olimpiada, y lo consiguió.

Una prueba de cinco horas

Durante el fin de semana en el que se desarrollaron las Olimpiadas Nacionales, tanto Daniel García como el resto de los participantes fueron metidos en una burbuja en la que no tuvieron conexión con el exterior. "Hice bastantes amigos y todos hablábamos un idioma en común, que era la química", comenta. En total, fueron cinco horas de examen, de las que las tres primeras fue de una prueba práctica llena de problemas, mientras que la segunda parte fue de cuestiones tipo test. "El examen estaba hecho con dificultad para que nadie sacara un 10, y mis cálculos apuntan a que yo habré sacado un 8", asegura.

Momento en el que los participantes en la Olimpiada recibieron las medallas / LP/DLP

Su próximo objetivo se centra en lograr una buena nota en la EBAU para entrar en su carrera soñada: matemáticas y física. Acto seguido, en el mes de julio, volará por primera vez a Arabia Saudí para intentar hacerse nuevamente con el oro, pero esta vez en las pruebas internacionales e iberoamericanas. "En total seremos cuatro los españoles que representaremos al país, y una semana antes del viaje nos iremos a un campus de Madrid donde nos enseñarán prácticas de laboratorio, porque esta vez haremos prácticas de este ámbito", explica.

Aunque no ha cambiado de idea y su pasión sigue siendo la física, Daniel García asegura que la química le ha servido para retarse a sí mismo y desarrollar una nueva habilidad que le servirá para su carrera. "Voy a seguir con todo esto y voy a luchar por traer el oro. Tengo la confianza de que me va a salir bien", dice convencido. "Ha sido un viaje maravilloso que no voy a desaprovechar, y ahora mismo represento en Santa Brígida el hecho de que si trabajas lo que sueñas, lo puedes conseguir", sentencia.

